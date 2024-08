Marido de Leandra Leal se derrete ao falar sobre o nascimento do filho: ‘Chegou’

Marido de Leandra Leal, Guilherme Burgos, encanta ao compartilhar novos detalhes sobre a chegada do primeiro filho com a atriz

Nesta sexta-feira, 16, Leandra Leal surpreendeu os seguidores ao anunciar que deu à luz seu segundo filho! Em suas redes sociais, a atriz revelou que o bebê nasceu há 10 dias. Após a artista compartilhar a novidade, seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, também rompeu o silêncio para falar sobre a chegada do pequeno.

Através de seu perfil no Instagram, Guilherme, que costuma ser bastante discreto sobre sua vida pessoal, compartilhou a publicação da esposa em seu próprio perfil e se derreteu ao comentar sobre o nascimento do bebê, que é seu primeiro filho: “A família cresceu”, ele legendou o registro em que aparece com o recém-nascido no parque.

Na sequência, Burgos compartilhou o registro em que aparece segurando um bastidor bordado com o nome do pequeno, ainda no hospital: “Damião chegou”, ele se derreteu. Por fim, o fotógrafo mostrou a reação de seu pai ao apresentar a novo membro da família em uma chamada de vídeo, mas escondeu o rostinho do menino com um emoji de coração.

Vale lembrar que Leandra também manteve o rosto do bebê em sigilo em sua publicação, mas usou a legenda para agradecer o apoio em meio a chegada do menino, e também compartilhou a escolha do nome Damião: "10 dias de amor. 10 dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 06 de agosto ao raiar do dia”, ela escreveu nas redes sociais.

“Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata a família e a rede de amor que nos protege", disse ela na legenda. Vale destacar também que Leandra é mãe de Júlia, de 10 anos, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, AlêYoussef. Entre as fotos, a primogênita apareceu com o caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra tem um relacionamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos desde maio de 2019, quando se conheceram durante as gravações da série ‘Aruanas’ do Globoplay. Eles decidiram oficializar a união pouco tempo depois, em dezembro de 2020, com uma cerimônia intimista na praia, e no final do ano passado, renovaram os votos.

Leandra Leal curtiu viagem especial ao lado da filha e do marido:

Meses antes do nascimento de Damião, Leandra Leal compartilhou um álbum de fotos do último mês e revelou que fez uma viagem internacional com a filha mais velha, Julia, e o marido, o fotógrafo Guilherme Burgos. À espera do segundo filho, a atriz aproveitou alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, com a família.