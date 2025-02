Jade Magalhães faz bolo no mesversario da filha com Luan Santana

A influenciadora Jade Magalhães fez um bolo no dia em que sua filha, Serena, fruto de seu casamento como cantor Luan Santana, completa dois meses

A influenciadora digital Jade Magalhães decidiu preparar um bolo especial nesta sexta-feira, 28. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou que fez um bolo em formato de coração no dia em que sua filha, Serena, fruto de seu casamento como cantor Luan Santana, completa dois meses. A filha do casal veio ao mundo no dia 28 de dezembro.

Na publicação, ela registrou o momento em que despejou a massa crua na forma. Na legenda, adicionou emojis de festa. Em seguida, mostrou o bolo pronto e escreveu: "2 m". Por fim, exibiu o doce já confeitado e pronto para ser consumido.

Veja os registros:

Stories de Jade Magalhães no Instagram

Mudanças no corpo

Recentemente, Jade Magalhães decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais e um internauta quis saber sobre as mudanças que percebeu em seu corpo desde o nascimento da filha. Questionada se seu corpo 'voltou 100%' ao que era antes da gravidez, ela explicou: "não voltou 100%, até porque não tem nem sessenta dias de pós-parto e eu estou retomando as atividades físicas agora. Já perdi os quilos que ganhei, falta correr atrás da massa magra kkkkk ", detalhou.

A influenciadora também explicou que voltou a praticar atividade física. "Voltei! Mas estou voltando aos poucos. Estou fazendo LPF [Low Pressure Fitness] também, pra ajudar a fortalecer a musculatura abdominal."

Além disso, contou sobre os cuidados que está tomando com a sua alimentação. "Me alimento bem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem pra Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. Ps: já pararam pra ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína", relatou ela.

A esposa do cantor também contou que tem medo de morrer, algo muito comum entre as mães. "Passei a ter esse medo, pra coisa boba, tipo andar de quadriciclo, carro", compartilhou sobre o anseio que tem depois da chegada da bebê.

