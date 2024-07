Grávida, Jade Magalhães exibe a barriguinha em primeira aparição com Luan Santana

Jade Magalhães e Luan Santana fizeram uma rara aparição pública para celebrar a primeira gravidez e a modelo exibiu a barriguinha discreta

Na noite da última quarta-feira, 24, a modelo e influenciadora digital Jade Magalhães exibiu uma barriguinha discreta em sua primeira aparição pública ao lado do namorado, o cantor Luan Santana. Discretos, o casal fez uma rara saída para celebrar a chegada do primeiro filho e curtiu um jantar em um restaurante nos Jardins, em São Paulo.

Para celebrar a ocasião de maneira, Jade apostou em um body preto, jeans largos, um casaco oversized e uma bolsa de grife vermelha. Mesmo com o look discreto, foi possível notar a barriguinha da sua primeira gestação já aparecendo. Ao seu lado, Luan também estava casual, vestindo calça jeans e um cardigan cinza.

Juntos, o casal foi visto deixando o restaurante, evidenciando a alegria com a novidade na família. Sorridentes, eles posaram para os fotógrafos e até cumprimentaram os presentes. Vale lembrar que essa é a primeira aparição de Luan e Jade desde que anunciaram que esperam o primeiro filho no início da semana.

Nas redes sociais, Luan fez o anúncio ao publicar fotos da namorada grávida. Aliás, ele usou seu perfil para compartilhar uma reflexão sobre a paternidade nos últimos dias: “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o astro.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera”, Luan completou e agradeceu o apoio dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

É bom lembrar que Luan e Jade passaram anos separados. Antes do fim da relação, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. O cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020, mas terminaram pouco depois, no ano seguinte. No início de 2024, eles reataram o namoro.

Luan Santana comemorou em segredo antes de anunciar gravidez:

Na última segunda-feira, 22, Luan Santana anunciou que está à espera de seu primeiro filho com Jade Magalhães. Através das redes sociais, o cantor compartilhou fotos de um ensaio fotográfico da namorada exibindo a barriguinha. No entanto, antes de fazer o anúncio oficial, ele já havia prestado uma homenagem ao seu primeiro herdeiro em segredo.

Na verdade, não foi tanto segredo assim! Durante a gravação de seu novo DVD na semana passada, o cantor soltou a voz uma música que foi dedicada a sua namorada, antes mesmo de anunciar a chegada da gravidez. Na letra, ele menciona um bebê, o que despertou a curiosidade dos fãs e deu início aos rumores de uma gestação.