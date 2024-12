Influenciador reflete sobre paternidade após o nascimento da segunda filha: ‘Valor’

Em entrevista à CARAS Brasil, Kaique Torres se emociona ao falar das filhas, Lavínia e Laura, e reflete sobre os desafios e as alegrias da paternidade

O influenciador digital Kaique Torres (33) está feliz da vida com o nascimento de sua segunda filha, a pequena Laura Vasti, fruto do casamento com a dentista Bianca Medeiros (29). A bebê veio ao mundo no dia 2 de dezembro, à 1h32, pesando 2.5kg e com 45 centímetros. O parto humanizado foi realizado no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o papai coruja fala do momento especial e ainda faz uma importante reflexão sobre a paternidade. “Valor”, diz.

Pai também de Lavínia Vasti, de 1 ano e 6 meses, Kaique definiu a chegada da caçula como um divisor de águas em sua vida. “Acompanhar o nascimento da minha filha foi algo que transformou completamente a minha visão de mundo. É emocionante ver a força e a entrega de uma mulher nesse momento. Quando nasce um filho, nasce também outro homem”, afirma.

Além de viver intensamente os desafios e as alegrias da paternidade, o influenciador reflete sobre como essa jornada o ajudou a evoluir pessoalmente e profissionalmente. “A paternidade te ensina a ser mais paciente, mais presente e a dar valor às pequenas coisas. É uma responsabilidade enorme, mas também o maior presente que a vida pode te dar”, garante.

Com mais de 250 mil seguidores no Instagram, o influenciador é conhecido por dividir com seu público não apenas sua rotina profissional, mas também momentos íntimos ao lado da família. “É importante mostrar que somos humanos, que temos nossos altos e baixos, mas que o amor pela família é o que nos move. Minhas filhas são a minha maior motivação”, ressalta Kaique, acrescentando a importância de vivenciar plenamente cada etapa da vida familiar. “Nada é mais valioso do que estar presente e construir memórias ao lado de quem amamos”, finaliza.

VEJA IMAGENS DO NASCIMENTO DE LAURA NO INSTAGRAM: