Hulk Paraiba constrói capela luxuosa em sua mansão. Veja o resultado

Hulk Paraiba fez uma capela luxuosa em sua propriedade e os detalhes sofisticados chamam a atenção. Assista ao vídeo aqui

O jogador de futebol Hulk Paraiba construiu uma capela de luxo em sua mansão. Casado com Camila Ângelo, ele compartilhou o vídeo feito por seus arquitetos após a finalização da obra.

A capela foi feita em estilo minimalista, mas com detalhes sofisticados. A entrada do local possui portas de vidro. O interior foi decorado com madeira no teto e nas paredes, bancos simples e um altar com uma cruz na parede e mesa de vidro, alem de imagens dos santos dos quais são devotos.

“Uma capela cercada pela natureza. Um espaço especial para celebrar a fere desta família querida”, disse a arquiteta Mariana Maran na legenda do post do vídeo.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maran | Arquiteta (@marianammaran)

Fotos do casamento de Hulk Paraiba e Camila Ângelo

O jogador de futebol Hulk Paraíbausou as redes sociais em janeiro de 2025 para se declarar para sua esposa, Camila Ângelo. Em seu perfil no Instagram, o atleta do Atlético Mineiro compartilhou fotos inéditas da segunda cerimônia de seu casamento com a médica, que aconteceu em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba, e celebrou o amor deles.

"07-01-2025. O dia em que nossos sonhos se tornaram realidade. Em meio a sorrisos, celebramos um amor que transcende. Eternizado e inesquecível em nossa memória. Obrigado, por viver comigo o melhor dia de nossas vidas, amor", escreveu o jogador na legenda.

Hulk e Camila oficializaram a união no civil em 2020. No dia 3 de janeiro, os dois se casaram na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande. Já no dia 7, aconteceu a segunda cerimônia com uma festa luxuosa.

Os dois, vale lembrar, são pais de Zaya, de dois anos, e de Aisha, de seis meses. O jogador também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove, frutos do seu relacionamento com Iran Ângelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Leia também: Camila Ângelo e Hulk: Confira valor do aluguel das joias da noiva para segundo casamento