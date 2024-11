Grazie Schmitt se derrete com clique inédito do filho caçula: 'Bisnaguinha'

A atriz Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito de seu filho caçula, Guel

A atriz Grazie Schmitt explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique inédito do filho caçula, Guel, de quatro meses, fruto de seu casamento com Paulo Leal.

Na foto publicada no Instagram, o menino aparece deitado, usando um macacão verde, e um dos pés está em destaque. A mamãe coruja, então, se derreteu. "A bisnaguinha que faltava da nossa família! Não aguento e "mordo" muito… Por aí também?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de comentários. "Lindeza", disse uma seguidora. "Tem coisa mais linda que pezinho e mãozinha de bebê?", falou outra. "Coisa fofa", comentou uma fã.

Além de Guel, Grazie também é mãe de Constance, de cinco anos, e Chloé, de três. Recentemente, ela falou sobre a relação das meninas com o irmão. "Elas amam muito esse mano! Mas também tem sido desafiador lidar com o ciúme. Temos procurado ser intencionais diariamente com cada um, mas claro que não é fácil", revelou.

Filha de Grazie Schmitt ganha festão em seu aniversário

Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha, Chloé. A menina, fruto de seu casamento com Paulo Leal, completou três anos e ganhou uma festa com o tema do filme 'Frozen'.

Ao mostrar os detalhes da comemoração no feed do Instagram, a atriz falou sobre Chloé ter escolhido o mesmo tema da irmã mais velha. "Celebramos os 3 aninhos da Chloé e que alegria ficou a nossa princesa! Ela esperou meses por esse dia, perguntava todos os dias se já era o dia do "versário" dela. Até que quando chegou o dia, nossa princesa se apropriou da comemoração mesmo! Hahahhaha… Como estava radiante! É um presente de Deus celebrar a vida de um filho, somos muito gratos", escreveu a atriz. Veja a publicação!

