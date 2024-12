Grávida, Fernanda Garay revela como é o quarto da filha, Aurora

Prestes a dar à luz Aurora, a campeã olímpica Fernanda Garay já está com o quarto de bebê de filha montado para recebê-la. Conheça o espaço

A campeã olímpica Fernanda Garay já está com tudo pronto para o nascimento da primeira filha, Aurora. Grávida de 9 meses, ela finalizou a decoração do quarto de bebê da filha e já está na expectativa para vê-la no ambiente especialmente montado para ela.

Fernanda e o marido, o engenheiro Márcio Santos, escolheram um quarto clean para a herdeira e tiveram o foco de transmitir tranquilidade na decoração do ambiente. O quarto foi decorado com móveis soltos, incluindo berço, cama de apoio e poltrona de amamentação. Além disso, o ambiente tem um guarda-roupa embutido.

A declaração tem tons neutros e claros e também um arco-íris no papel de parede. “Eu estou tão feliz que não quero mais sair do quartinho. Eu fico curtindo cada detalhe, e já uso a poltrona de amamentação para ler”, disse a futura mamãe.

Fernanda Garay está com 38 anos e será mãe pela primeira vez.

Veja as fotos do quarto de menina na galeria abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Garay (@fegaray)

O anúncio da gravidez

A ex-jogadora e apresentadora Fernanda Garay anunciou em julho de 2024 que está grávida! Aos 38 anos de idade, ela é casada com Marcio Santos desde 2017 e será seu primeiro filho. Para revelar a novidade, ela usou seu Instagram para compartilhar uma imagem em que aparece segurando uma imagem da ultrassonografia.

"Estamos grávidos! Nossos corações estão transbordando de alegria, e o nosso amor sendo multiplicado… Aqui dentro está acontecendo o milagre da vida, e o nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor e muito mais amor", escreveu Fernanda em um post do Instagram em que aparece ao lado do marido e do cachorro da família.

Em 2017, os dois oficializaram a união com cerimônia religiosa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. “Com a bênção de Deus, nos tornarmos marido e mulher”, disse a noiva na época. “Foram meses de preparação, muito planejamento, muita entrega e tudo feito com muito carinho”, completou Fernanda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Garay (@fegaray)

Leia também: Barriga de grávida de Fernanda Garay rouba a cena em nova foto: "Lindeza"