Graciele Lacerda relembra perdas gestacionais antes de engravidar de Clara: ‘Risco’

À espera de Clara, Graciele Lacerda desabafa ao relembrar perdas gestacionais e dificuldades em fertilizações com Zezé di Camargo

Graciele Lacerda está radiante com a chegada de sua primeira filha, uma menina que se chamará Clara, com Zezé di Camargo. No entanto, a influenciadora digital percorreu um longo caminho até conseguir engravidar. Em entrevista ao GShow, ela contou que passou por sete fertilizações e chegou a perder um bebê durante a jornada para se tornar mãe.

Aliás, Clara foi a sétima tentativa de Zezé e Graciele, que optaram por realizar o procedimento de fertilização in vitro, já que a influenciadora era mais velha quando decidiu engravidar e o cantor havia passado por uma vasectomia no passado. Em seu relato, a empresária relembrou algumas das gestações frustradas antes da chegada da primogênita.

“Tentamos seis vezes, na sétima que deu certo. Uma engravidei, mas foi para o lugar errado e tive que tirar, fui internada para tirar, estava correndo risco.As outras duas ou três engravidei e não chegaram nos dois meses. As outras não deram certo. Na sétima, fomos abençoados com a Clara”, Graciele celebrou a gestação, apesar dos desafios.

Inclusive, a influenciadora contou que enfrentou longos meses de expectativa até receber o resultado positivo de que sua última fertilização: “Fiquei três meses na expectativa para ver se ia dar certo, se ia vingar, estava vindo de seis filhos que não tinham dado certo, a gente fica apreensiva a cada ultrassom, a cada etapa”, lamentou.

Ainda durante a entrevista, Graciele lembrou como foi descobrir a gravidez: "No dia estava fazendo uma sessão de fotos. Liguei para o médico e falei que se ele visse o resultado, não me falasse nada porque estava em uma sessão de fotos. Estava me maquiando e meu médico estava ligando desesperado, mas não queria atender”, ela contou.

"Ele me mandou uma mensagem pedindo pra eu atender com um emoji de uma mulher grávida. Parei de maquiar, liguei e ele me deu o resultado positivo. Tive que me segurar para ninguém perceber”, disse Graciele, que descobriu o sexo do bebê e se oficiliazou a união com Zezé em um casamento surpresa durante seu chá revelação.

Graciele Lacerda prepara quarto da filha com Zezé Di Camargo:

Agora que Graciele Lacerda descobriu que está esperando uma menina, que se chamará Clara, ela deu início aos preparativos para o quarto da filha. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que tomou a dianteira no projeto e já escolheu quase todos os itens do quartinho de sua primeira herdeira com Zezé Di Camargo.