Fiorella Mattheis exibe o barrigão ‘explodindo’ na reta final da gestação

Discreta sobre sua gravidez, Fiorella Mattheis abre rara exceção e exibe o barrigão na reta final da espera pelo segundo filho com herdeiro da Globo

Na noite da última terça-feira, 23, Fiorella Mattheis, conhecida por sua discrição, usou as redes sociais para abrir uma rara exceção e exibir o barrigão na reta final da gestação de seu segundo filho. Ela espera um menino, José Roberto, fruto de seu casamento com Roberto Marinho Neto, empresário e herdeiro do Grupo Globo.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Fiorella publicou uma selfie de lado em que exibe o barrigão 'explodindo' com a camiseta levantada e mostra que o nascimento do pequeno está próximo. Sorrindo e olhando para o futuro herdeiro, ela escreveu na legenda que já está no nono mês de sua segunda gestação.

Fiorella Mattheis exibe o barrigão na reta final da gestação - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que Fiorella e Roberto já são pais de um menino, chamado Roberto, e nasceu no início de 2023. Agora, os dois devem ter mais um menino. Juntos desde 2017, o casal oficializou a união em uma cerimônia secreta na Itália em 2021. Discretos sobre o relacionamento e sua vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos.

Inclusive, eles nunca mostraram o rostinho do primeiro herdeiro e a modelo até chegou a se pronunciar sobre a decisão nas redes sociais ao receber pedidos dos fãs: “Obrigada pelo carinho! A gente escolheu criar ele off-line… mantendo a privacidade e deixando que ele faça suas escolhas no futuro. Tenho certeza que vocês me entendem", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Fiorella Mattheis celebra conquista do marido:

Fiorella Mattheis costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, mas no mês passado, a atriz, modelo e empresária decidiu abrir uma rara exceção para dividir um momento especial. Ela usou suas redes sociais para celebrar uma conquista pessoal de seu marido, Roberto Marinho Neto, conhecido como Robertinho, que é herdeiro da Globo.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Fiorella compartilhou uma foto em que seu marido aparece participando de um triathlon, um esporte que envolve um percurso intenso de natação, ciclismo e corrida, e que tomou as ruas do Rio de Janeiro. A modelo se derreteu pelo parceiro, que se destacou na competição.