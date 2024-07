Filho caçula de Claudia Raia rouba a cena ao surgir com look caipira

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar as fotos de sua família caracterizada no 'Arraiá dos Raia'

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 15, ao abrir o álbum de fotos do 'Arraiá dos Raia'. Ela organizou uma festa julina com a presença dos familiares e amigos e mostrou os detalhes do evento.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e dos três filhos, Enzo Celulari, de 27 anos, Sophia Raia, de 21, e de Luca, de 1 aninho, todos usando trajes típicos. Para a festa, Claudia surgiu vestida de noiva e com um chapéu rosa.

Quem acabou roubando a cena foi o caçula da artista, que usou uma roupa xadrez, botas, jaqueta com franjas e um chapéu. Além disso, Luca completou a produção com um bigodinho. "#ArraiaDosRaia foi uma delícia! Obrigada pela presença de todos, foi incrível", escreveu Claudia ao compartilhar as fotos no feed do Instagram.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Lindos", disse uma seguidora. "Não estou aguentando com essa criança", falou outra. "Amei, coisa mais linda esse caipirinha, e você arrasou no look", escreveu uma fã. "Arrasaram em tudo. Todos lindos", comentou mais uma.

Confira:

Claudia Raia se derrete em clique com a filha, Sophia

A atriz Claudia Raia usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para compartilhar um novo clique com a filha, Sophia Raia, de 21 anos. A jovem é fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Na foto postada no feed do Instagram, as duas aparecem em um restaurante e Sophia está dando um beijo no rosto da mãe.

Ao dividir o momento carinhoso com a herdeira, a artista se declarou. "Meu amor todinho", escreveu Claudia na legenda da publicação. Sophia também se declarou para a mãe. "Te amo mais que tudo mama", escreveu a jovem, que estuda Artes e Comunicação, em Nova York, nos Estados Unidos. Confira a publicação!