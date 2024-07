Fernanda Paes Leme aposta em tema diferentão no mesversário da filha

"Tudo perfeito", disse a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme ao mostrar os detalhes da comemoração do terceiro mês da filha

Fernanda Paes Leme preparou uma festa intimista para comemorar mais um mesversário da filha, Pilar. A menina, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, completou três meses de vida nesta quarta-feira, 17.

Para comemorar a data especial, a atriz e apresentadora apostou em um tema diferentão: galinha cocó. Após dar spoiler da celebração, a mamãe mostrou os detalhes da festinha, que contou com um bolo preto com bolinhas brancas. Além disso, Pilar surgiu usando um vestido xadrez vermelho e branco, com galinhas estampadas.

Ao postar as fotos no feed do Instagram, Fernanda falou sobre os três meses da filha. "3 meses, quase 100 dias convivendo com uma pessoa em construção, um serzinho que ainda não fala e não anda, mas me diz tudo que eu preciso e me guia diariamente. Ai filha, 3 meses desde que nos reconhecemos e você me escolheu nesse mundo. Vou honrar nossos laços. Te amo, minha Pilar", declarou ela.

Depois, a apresentadora também falou sobre o tema da festa. "O tema desse mês foi galinhas. Tenho uma coleção delas e sempre mostramos pra Pilar quando levamos ela na cozinha, imitando as cocós e aí usamos todas na decoração da mesa. Daí entraram os arranjos que a minha amiga @cenografistica fez, a toalha da @_casazucca que é da sogra de outra amiga, bolo @zimaconfeitaria e o lookinho que ela já tinha no guarda-roupa. Tudo perfeito", completou.

Confira:

Fê Paes Leme desabafa sobre libido após virar mãe

A apresentadora Fernanda Paes Leme é frequentemente questionada sobre como sua libido tem funcionado após o parto de Pilar. Por isso, decidiu falar sobre como tem sido essa questão no puerpério.

"O desejo, a libido, vem de um lugar de equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. A chegada de um bebê, no meu caso, me deixou naturalmente com a libido em hibernação. Isso não quer dizer que a gente se ame menos, que ame menos o companheiro... Mas que de alguma forma, o corpo está se realinhando, a mente focada em tantas outras coisas que viram prioridade, que não abrimos espaço pra esse prazer...", disse ela em um trecho. Veja o desabafo completo!