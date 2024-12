Eliezer se derrete ao compartilhar clique do filho mais novo, Ravi, sorridente

Ravi está em casa com a família após passar cerca de 20 dias internado; Eliezer e Viih Tube também são pais da Lua di Felice

Nesta sexta-feira, 20, Eliezer encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto de seu filho Ravi, exibindo um sorriso radiante. O pequeno, que nasceu em novembro deste ano, é fruto do relacionamento de Eli e Viih Tube.

Por meio das redes sociais, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, compartilhou os bastidores de um ensaio newborn do pequeno. O influenciador não conteve a emoção ao comentar: "Ele sorrindo, quem aguenta?", acompanhado de uma carinha de apaixonado.

Foto: Reprodução / Instagram

O casal frequentemente compartilha momentos especiais do caçula, e da primogênita, Lua Di Felice. Vale lembrar que Ravi recebeu alta hospitalar recentemente e já está em casa com a família. O bebê precisou passar cerca de 20 dias internado na UTI após diagnóstico de enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

Eliezer diz que funcionário desviou dinheiro durante internação de Ravi

Ex-participante do BBB 22, Eliezer usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 17, para compartilhar que, além da internação de Ravi, seu filho de 1 mês de vida com Viih Tube, ele e a esposa passaram por outro desafio. Segundo ele, um funcionário estava desviando dinheiro de sua empresa.

O influenciador falou sobre o assunto ao compartilhar uma experiência 'sobrenatural' que viveu durante a internação do filho, que passou cerca de 20 dias na UTI e recebeu alta e já está em casa com a família. Após fazer uma oração, ele decidiu buscar apoio da igreja e viu Deus agir em sua vida.

Além de ver seu filho melhorar, ele também descobriu o golpe financeiro. “Nesta semana descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro aproveitou toda essa situação que estava acontecendo com o Ravi e estava desviando porque sabia que não estávamos acompanhando as transações das três empresas”, disse ele.

“Aproveitou tudo isso para desviar dinheiro para a conta pessoal dela. Talvez da forma como ela foi fazendo, como ela foi fazendo pequenos valores, nós nunca descobriríamos. Descobrimos e depois conto”, completou ele, que contou que deu um prazo para a pessoa devolver a alta quantia desviada.