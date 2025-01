Eliezer reflete sobre comparação entre os filhos: 'Não é saudável'

Pai de Lua e Ravi, Eliezer mencionou a comparação inevitável que alguns pais acabam fazendo entre os filhos a respeito do desenvolvimento

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para compartilhar com os seguidores uma reflexão a respeito do desenvolvimento dos filhos. Pai de Lua, de 1 ano, e Ravi, de 2 meses, frutos do casamento com Viih Tube, ele comentou sobre as diferenças de personalidades entre os herdeiros.

De acordo com Eliezer, a experiência com o caçula da família tem sido bastante diferente das primeiras vivências com a primogênita, uma vez que Ravi é 'mais quieto' que Lua. Apesar disso, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, explicou que procura não fazer comparações entre os dois.

"O Ravi é muito quietinho, comparando a mesma idade da Lua na idade que ele está. A Lua não ficava no berço quando acordava, sabíamos que ela tinha acordado porque ela chorava. O Ravi é ao contrário, acorda no berço e fica quietinho. Para vocês verem que cada bebê tem sua personalidade", relatou Eliezer.

Ao longo do bate-papo reflexivo, o marido de Viih Tube ressaltou que, em breve, o casal precisará se policiar para não comparar os dois herdeiros durante o processo de desenvolvimento. "Esse negócio de comparação pode ser perigoso, comparar filhos bebês. Cada bebê tem o seu desenvolvimento", declarou.

"Agora acredito que não tem problema porque o Ravi é pequeno, mas quando ele começar a se desenvolver, será um exercício diário, tanto eu quanto a Viih, como pais, teremos que fazer para não comparar a Lua com o Ravi. Primeiro porque vai fazer a gente sofrer bastante. É difícil", completou o ex-BBB.

"Comparar filhos é uma coisa delicada, né? Mas mesmo a gente sabendo que não é ‘saudável’, acho que para o pai e a mãe é inevitável. [Comparações como] ‘Ela andou com tantos meses, ele já está com esses meses e não está andando, será que tem algo de errado?’ Como vocês fizeram para evitar isso? É um exercício diário, né?", escreveu Eliezer na legenda, por fim.

