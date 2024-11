Eliezer mostra foto de Ravi para Lua e derrete internautas com reação da pequena

Eliezer apareceu nas redes sociais para mostrar o momento que Lua viu seu o segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube

Após o nascimento de Ravi, segundo filho deViih Tube e Eliezer, na última segunda-feira, 11, o papai babão encantou os internautas ao mostrar, nesta terça-feira, 12, a reação da primogênita, Lua, de um ano, ao ver foto do caçula.

Em seus stories, o influenciador e ex-BBB publicou um vídeo em que mostra imagem de Ravi em seu celular para Lua que, no colo do pai, parece entender que aquele é seu irmãozinho. "Irmão! É um neném", diz a primogenita.

No registro seguinte, a pequena reconhece seu irmão e sua mãe na foto mais uma vez, arrancando risadas de seu pai, que confirma as afirmações da criança.

Foto: Reprodução / Instagram

Eliezer fala sobre o nascimento do filho com Viih Tube: 'Muitas horas'

Eliezer apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 12, para falar sobre a emoção com o nascimento do segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele contou que a esposa está bem e descansando após muitas horas de trabalho de parto.

Ele contou que Viih Tube continua no hospital, mas está tudo bem. "Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouco com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto", disse ele.

Em seguida, ele contou que não dará detalhes sobre o nascimento de Ravi, já que a experiência deve ser contada por Viih Tube. "Eu sei que vocês estão curiosos para saber detalhes, o que que aconteceu... Mas eu vou deixar que a Viih se recupere para que ela conte. O momento é dela, se preparou tanto para esse momento...", detalhou.

E completou: "Estamos todos bem, muito felizes, muito emocionado ainda. A gente dormiu pouco da noite passada para essa. Ainda me emociono bastante para falar... Foi muito bonito e é isso, a gente tá muito bem", disse ele, emocionado.