Ela cresceu! Filha de atriz de The Big Bang Theory surge grandona em novas fotos

Atriz da série The Big Bang Theory, Kaley Cuoco exibe novas fotos com sua filha, que já está grandona e sorridente

A atriz Kaley Cuoco, que interpretou a Penny na série The Big Bang Theory, surpreendeu ao mostrar novas fotos de sua filha, Matilda. A menina, que é fruto do casamento da artista com Tom Pelphrey, surpreendeu ao mostrar o quanto já cresceu.

Com 1 ano de idade, a garotinha foi acompanhar um dia de trabalho da mãe nos bastidores de uma filmagem e esbanjou fofura. A bebê surgiu sorridente e com um look confortável enquanto posava com a mãe, que ficou toda orgulhosa.

"Quando sua menininha te visita no trabalho pela primeira vez, merece um post permanente. Sonhei com a clássica foto do ‘bebê na câmera’ desde o dia em que ela nasceu. Talvez ela compartilhe essa foto daqui a 20 anos, quando estiver no Late Show", comentou a atriz na legenda.

O nascimento de Matilda

Kaley Cuoco compartilhou um registro completamente encantador de sua filha recém-nascida, Matilda, em maio de 2023.

A estrela de 'The Big Bang Theory', publicou no Instagram Stories um pequeno vídeo em que bebê, de dois meses, aparece sorrindo em seu colo. A atriz lança um olhar carrinho à bebê, e, então, dá vários beijos em seu rosto.

"Minha garotinha mais doce", escreveu a atriz na legenda do post. Em seguida, a artista postou uma foto de seu namorado, Tom Pelphrey, dormindo abraçado com a filha deles. "Estamos sentindo falta do papai", disse a atriz.

Eles anunciaram que estavam esperando uma filha em outubro de 22. "Bebê Pelphrey vindo em 2023. Muito abençoada e feliz. Amo você, Tom", escreveu a atriz no Instagram na época.