Dessa Castorino mostra reação do filho ao conhecer Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Dom, filho de Dessa Castorino e Lipe Ribeiro, surpreendeu a mãe e os seguidores dela com a reação ao conhecer Helena, a caçula de Neymar Jr

Dessa Castorino compartilhou com seguidores um registro fofo do primeiro encontro entre o filho Dom, de 1 ano, fruto do relacionamento com Lipe Ribeiro, e de Helena, a filha caçula de Neymar Jr com Amanda Kimberlly. A reação do pequeno ao ver a recém-nascida pegou a mãe de surpresa, já que o menino ficou um pouco confuso sobre o que fazer no primeiro contato com a menina.

"Dom conhecendo a 'Heleninha' pela primeira vez. Que comece a tour desses dois juntos", escreveu a influenciadora. No registro, Dessa aparece com a recém-nascida nos braços, enquanto outra pessoa segura o menino. Confuso, o bebê se aproximou da pequena e levantou o braço de forma brusca, o que desesperou um pouco a mãe, que teve cuidado para o filho não atingir a bebê.

Helena nasceu no dia 3 de julho e foi recebida pela grande família de Neymar em uma maternidade luxuosa, em São Paulo. O pai da bebê ainda tem outros dois filhos, o mais velho Davi Lucca, fruto do relacionamento dele com Carol Dantas, e Mavie, filha dele com a atual namorada Bruna Biancardi, com quem ele estava junto quando se envolveu com Amanda.

Após um tempo separados, o jogador e a mãe da filha do meio reataram o relacionamento e assumiram a nova chance à relação durante um show de Thiaguinho, onde os dois se beijaram diante das câmeras.

Amanda Kimberlly faz agradecimento

Mesmo que o mês ainda não tenha acabado, com a chegada da primeira filha, Amanda classificou o mês de julho como o favorito. Nas redes sociais, a modelo dividiu alguns cliques do nascimento da filha, entre eles, registros da família de Neymar acompanhando o parto da pequena. Além de Neymar, a mãe do craque e o filho mais velho dele aparecem assistindo o momento emocionante:

"Minha rede de apoio, obrigada por tudo! Deus e vocês", escreveu Amanda.