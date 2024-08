Grazie Schmitt faz reflexão após nascimento do terceiro filho

Grazie Schmitt compartilhou diversas fotos em família nas redes sociais e fez uma longa reflexão após o nascimento do terceiro filho

Recentemente, Grazie Schmitt deu à luz ao terceiro filho, que recebeu o nome de Guel e é fruto do seu casamento com Paulo Leal. Eles também são pais de Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois.

Em sua conta no Instagram, a ex-paquita compartilhou diversas fotos da família e fez uma reflexão sobre a chegada de mais um bebê. "Esses últimos 30 dias! Wow!! Quantas coisas aconteceram… Provavelmente um dos meses mais intensos da minha história com o Paulo enquanto casal! Estava meditando sobre isso e decidi compartilhar um pouquinho do que vivemos, sem deixar passar é claro, a parte mais importante que é agradecer a todos que fizeram parte desse tempo tão especial", começou ela.

Em seguida, ela relatou os principais acontecimentos do último mês. "Nesses últimos 25 dias tivemos um bebê, celebramos o aniversário de cinco anos da nossa filha mais velha Constance (entendemos que, mesmo em meio a tantas coisas como o pós parto e o novo neném, não podíamos deixar passar o niver dela em branco, justamente por conta da chegada do irmão). Recebemos muita ajuda das nossas famílias tanto na chegada do Guel ainda na maternidade, quanto depois já em casa para entendermos a nova logística familiar. Recebemos irmãos e amigos irmãos na maternidade, em casa e muitas mensagens de carinho pela chegada do Guel! Meu pai se operou, em uma cirurgia delicada, mas já está bem graças a Deus! Eu comecei novas parcerias de trabalho com amigos queridos. O teaser do nosso primeiro filme ficou pronto e estamos inscrevendo nos festivais! Já demos os nossos primeiros passeios em família com o novo integrante fora da barriga! Constance e Chloé começaram um novo semestre na escola".

Grazie também contou como as filhas mais velhas estão lidando com a chegada do irmão. "Lidamos com muita expectativa da parte delas com relação ao mano, ciúmes, carinho estilo Felícia e carinho mais docinho graças a Deus. Agora tudo parece que já está se encaixando, a nova rotina com o neném junto as outras coisas. E como é óbvio e muito importante, como já mencionei, temos muito a agradecer. Sempre em primeiro lugar a Deus, que cuida de nós e podemos sentir sua mão nos amparando e guiando, mesmo nos momentos mais intensos e desafiadores (em meio a tantas bençãos há sim muitos esticadas internas nada nada fáceis, mas possíveis porque Ele nos prepara, enche e capacita com sua graça sempre). Agradecemos com todo o nosso coração aos nossos pais, irmãos e amigos irmãos que estão conosco sempre. É muito, muito amor e gratidão nesse coração aqui", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por grazieschmitt (@grazieschmitt)

Festa

Constance, filha da atriz Grazie Schmitt e Paulo Leal, ganhou um festão temático para comemorar seu aniversário. Ela completou cinco anos no último dia 25 e celebrou a data especial ao lado dos familiares e amigos.

A festa da pequena teve como tema o filme Frozen, e a aniversariante surgiu fantasiada de princesa Elsa, enquanto sua irmã caçula, Chloé, de dois anos, estava de Anna. A decoração contou com muitas bexigas em tons claros, flores e os personagens da animação. Constance e seus amigos também se divertiram em um pula-pula.