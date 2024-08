Cinthia Toledo comemora aniversário do filho caçula com festa intimista

Cinthia Toledo, jornalista da TV Globo, compartilhou algumas fotos do filho caçula, Gabriel, e comemorou o seu primeiro aniversário

A jornalista Cinthia Toledo encantou os seguidores das redes sociais ao celebrar o aniversário de seu filho caçula, Gabriel. O menino, fruto de seu casamento com o jornalista Filipe Serrano, completou 1 aninho nesta quinta-feira, 29.

Para comemorar a data especial, a repórter da TV Globo compartilhou no feed do Instagram uma foto de quando estava grávida, outras do bebê mais novinho, e uma mostrando a festa intimista que organizou para o herdeiro, com um bolo azul decorado com nuvens, balões e estrelas.

Já na legenda, ela falou sobre o primeiro aniversário dele. "Filho, esses dias me peguei revivendo os últimos momentos da sua gestação. Desde a barriga, você já era um companheirinho incrível! Que delícia carregar você pra cima e pra baixo, o tempo todo! Mas como a maternidade desafia qualquer lógica, estamos ainda mais grudados agora, apesar da distância. Porque não existe elo mais forte do que o amor", disse a mamãe no começo do texto.

"Todos os dias, não importa pra onde eu vá, carrego no meu coração a sua carinha, a sua alegria. Você me trouxe tanta vida, filho! Com o seu tamanhinho, me mostrou a grandiosidade do mundo! A sua chegada me abriu horizontes, me fez viajar, sonhar. Sou mais forte e infinitamente mais feliz porque sou sua mãe. Te amo, meu amor! Parabéns pelo seu dia! Que Deus te abençoe sempre! Um beijo, mamãe", declarou Cinthia, que também é mãe de Thiago, de quatro anos.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns pro seu pequeno! Saúde e bençãos pra ele e todos vocês", desejou uma seguidora. "Parabéns pelo seu anjinho lindo!!! Muita saúde e alegrias infinitas", disse outra. "Uau! @cinthia.toledo_ Como passa rápido. Parabéns para o príncipe lindo e sorridente. Deus abençoe vocês com muita saúde!", falou uma fã.

Confira:

Aniversário de casamento

Em março deste ano, Cinthia Toledo comemorou 11 anos de casada com Filipe Serrano. Em seu perfil no Instagram, a jornalista recordou uma foto do dia em que oficializou a união com o amado, e se declarou. "Onze anos! E ainda mais motivos pra comemorar! Amo você, amo a família que a gente construiu, amo nossa vida junto. Obrigada por tanto!", escreveu ela na ocasião.