A empresária Carol Sampaio explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos combinando o look com o filho, Antonio

Carol Sampaio agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar alguns cliques encantadores ao lado do filho, Antonio, de cinco meses, fruto de seu casamento com o chef Frederico Xavier.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a empresária aparece sentada em sua cama e o menino sentado em seu colo, todo sorridente. A mamãe e o filho ainda combinando o look: Carol surgiu com uma blusinha de alça e um shorts marrom com estampa de urso. Já Antônio posou um macacão do mesmo modelo.

"Look do dia de hoje. Chamego o dia todo com ele", escreveu a famosa na legenda da publicação, deixando os internautas encantados. "Ahhh que lindos!", se derreteu a atriz Andréia Horta. "Num guento", confessou a atriz Giovanna Antonelli. "Quanta fofura", disse uma seguidora. "Esse sorriso banguela não dá. Tá muito perfeito!", falou outra. "Esse bebê, além de lindo, é uma simpatia!", afirmou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Sampaio (@sampaio_carol)

Filho de Carol Sampaio esbanja fofura em cliques de seu mesversário

Carol Sampaio explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos do filho, Antonio, fruto de seu casamento com o chef Frederico Xavier. No último dia 6, o menino completou cinco meses de vida e os papais organizaram uma festa com o tema 'Rock in Rio'.

Para a comemoração intimista, Antonio surgiu usando uma camiseta branca com a frase: "Hoje é dia de rock bebê", e também ganhou uma credencial do evento. Já os papais optaram por um look todo preto. A festinha também contou com um bolo personalizado e mutos docinhos.

"5 meses, como o tempo voa… Obrigada por fazer a vida ser muito melhor. Que você tenha sempre muita saúde, para que a gente possa aproveitar muito a vida juntos por aqui já estamos no clima de hoje é dia de Rock Bebê. E o Antonio já tá pronto e credenciado para o @rockinrio", se derreteu a mamãe na legenda. Veja a publicação!