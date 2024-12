Bruna Biancardi derrete seguidores com registro de Mavie dançando música infantil

Alerta fofura! Bruna Biancardi deixou os internautas encantados ao compartilhar vídeo de Mavie dançando ao som de 'Meu Pintinho Amarelinho'; assista

Nesta terça-feira, 17, Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um momento fofíssimo da filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora exibiu um vídeo da pequena, de 1 ano e meio, dançando e cantando a famosa canção infantil "Pintinho Amarelinho".

Nos Stories da mamãe coruja, Mavie mostrou seu carisma enquanto balançava o corpinho ao som da música. Bruna começou o vídeo chamando a atenção da filha para o vestido que ela estava usando, decorado com passarinhos, e logo incentivou Mavie a cantar e dançar a música. A menina não hesitou em atender ao pedido e se divertiu com a brincadeira.

Ao final da apresentação, ela ainda mandou um beijo para a câmera, arrancando suspiros dos fãs que se derreteram com o momento tão fofo e cheio de charme.

Assista:

Não aguento essa dancinha dela 🥹 pic.twitter.com/sCYXDcZBOQ — 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗪𝗼𝗹𝗳🐺 (@Whitewolfll) December 17, 2024

Bruna Biancardi derrete seguidores com novas fotos 'natalinas' de Mavie

Bruna Biancardi derreteu o coração dos seguidores nas redes sociais com novas fotos da filha, Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. Os cliques ficando ainda mais fofo depois que a influenciadora contou a bebê estava arrumada para visitar o Papai Noel.

"Indo ver o Papai Noel de galocha porque tá chovendo demais, galera", escreveu a influenciadora. A segunda filha de Neymar estava vestida com um moletom branco, com orelhas de ursinho e meias com listras vermelhas verdes, além de um laço vermelho com temática natalina.

Vale lembrar que Mavie é a segunda filha de Neymar. Além dela, o jogador também tem Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e a caçula do trio, Helena, de cinco meses, da relação do jogador com a modelo Amanda Kimberly. Veja as fotos de Mavie!

