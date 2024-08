Bruna Biancardi derrete seguidores com nova foto de Mavie e Neymar Jr

Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores nas redes sociais com nova foto de Mavie e Neymar em que aparecem esbanjando sorrisos

Bruna Biancardi mostrou registro do jantar em família que rolou nesta quarta-feira, 14. A influencer compartilhou no story de seu Instagram um clique de Neymar Jr. com a filha Mavie, ambos sorrindo e com o rosto sujo após a refeição.

"E acabou assim. Só um pouquinho sujos [risos]", escreveu Bruna nos stories. Ainda nos stories, ela mostrou detalhes do restaurante tecnológico onde jantaram. O ambiente conta mesas repletas de projeções em 3D que exibem uma simulação do prato escolhido pelas pessoas:

“Hoje fomos em um jantar super legal aqui… Uma experiência gastronômica bem diferente. Tecnológica e gostosa. Fica a dica para quem quiser ir. Tem em vários países”, completou.

Recentemente a influenciadora derreteu os internautas ao mostrar um momento encantador de Mavie com Davi Lucca, o primogênito do jogador que tem 12 anos. Através dos stories de seu Instagram, Bruna publicou uma foto fofíssima da herdeira sendo mimada pelo irmão mais velho. Na imagem, a pequena aparece sentada enquanto degusta um sorvete de frutas ao lado de Davi.

"Meu irmão fez sorvetinho de frutas para mim hoje", escreveu a influenciadora digital na legenda da postagem. Em seguida, a famosa ainda mostrou um novo registro de Mavie andando com a ajuda de Neymar, que aparece segurando as mãozinhas da filha.

Vale lembrar que além de Mavie e Davi Lucca - filho de Carol Dantas -, Neymar Jr também é pai da pequena Helena, de 1 mês de vida. A caçula é fruto de sua relação com a modelo Amanda Kimberlly, amiga de Rafaella Santos, irmã do jogador.

Bruna Biancardi comemora a chegada de novo membro da família

A família de Bruna Biancardi está em festa! Na última quinta-feira, 8, a modelo e influenciadora digital usou suas redes sociais para celebrar o nascimento de um novo membro em sua família. Ela comemorou a chegada de Maya, a segunda filha de sua melhor amiga Hanna Carvalho, que também é mãe de sua afilhada, Marina.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou uma foto do parto da sobrinha de consideração e celebrou a chegada de mais uma bebê na família: “Seja bem-vinda, Maya! Nossa pequena chegou! Parabéns à família linda, Hanna Carvalho e Cauê Brinatti,” escreveu a namorada do jogador de futebol Neymar Jr; confira mais detalhes!