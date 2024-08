Irmã de Neymar gera polêmica com atitude envolvendo a sobrinha: ‘Inconveniente’

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos divide opiniões nas redes sociais após compartilhar decisão envolvendo um dos três sobrinhos

Na última segunda-feira, 12, Rafaella Santos causou polêmica nas redes sociais ao revelar uma decisão envolvendo um de seus três sobrinhos, filhos do jogador de futebol Neymar Jr. Isso porque a influenciadora digital decidiu colocar a foto de apenas uma das crianças, a caçula Helena, como papel de parede em seu celular, o que dividiu opiniões.

Na verdade, a novidade foi compartilhada por uma amiga da influenciadora digital, Li Azevedo. Em suas redes sociais, ela contou que todas as madrinhas da menina haviam colocado a mesma foto como papel de parede em seus celulares sem combinar: “Dindas e mamãe na mesma sintonia. Obs: não foi combinado”, ela detalhou.

Entre as madrinhas da pequena está Rafaella Santos, que sempre faz questão de demonstrar seu carinho pela sobrinha caçula. Inclusive, a irmã do jogador chegou a tatuar o nome da bebê em destaque em seu braço e tem sido uma amiga próxima, além de demonstrar apoio durante toda a gestação da mãe da menina, a modelo Amanda Kimberlly.

No entanto, a atitude gerou críticas nas redes sociais, com muitos seguidores comentando sobre um suposto favoritismo da influenciadora entre os sobrinhos. Vale lembrar que Rafaella também é tia de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, do atual relacionamento do craque com a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi.

Nas redes sociais, internautas opinaram sobre a atitude de Rafaella: “Mavie mandou avisar que não está nem aí!!!”, uma seguidora ironizou. “Uma cunhada dessas não deve ser fácil para Bruna. Mas escolhemos nossas batalhas né?”, opinou outra. “Tão feio fazer isso tendo outros sobrinhos”, disse uma terceira. “Inconveniente”, comentou mais uma.

Vale lembrar também que Helena é fruto de um breve affair entre Neymar Jr e Amanda Kimberlly. Na época, Neymar havia terminado seu namoro com Bruna Biancardi pouco depois do nascimento de Mavie. Como resultado, as herdeiras do jogador de futebol têm apenas nove meses de diferença. Já o primogênito, Davi Lucca, tem 11 anos.

Mães dos filhos de Neymar treinam juntas:

Bruna Biancardi e Carol Dantas iniciaram a semana de forma saudável, nesta segunda-feira, 12, ao treinarem juntas. Nas redes sociais, a mãe de Davi Lucca e a mãe de Mavie, os filhos de Neymar Jr, mostraram que além do bom relacionamento com os enteados, também participam da vida uma da outra forma amigável; confira o momento em família!