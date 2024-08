Biah Rodrigues chora ao reaparecer na internet após dar à luz gêmeos

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues cai no choro ao relembrar complicações no parto dos gêmeos após ficar alguns dias longe da internet

Esposa do cantor sertanejo Sorocaba, a influenciadora digital Biah Rodrigues surpreendeu ao cair no choro durante um vídeo com seu relato de parto do nascimento dos filhos gêmeos, Zion e Angelina, no início de julho de 2024. Depois de ficar alguns dias sem aparecer na internet durante as últimas semanas, a estrela reapareceu para contar que sua vida anda agitada.

Biah contou que enfrentou complicações após o parto - tanto que ela foi parar na UTI ainda na maternidade e teve dores durante o puerpério. Agora, ela está adaptando sua família com a presença de quatro crianças em casa.

Em meio ao seu relato, ela chorou. "O momento mais difícil foi quando eu saí da sala de cirurgia sem os bebês. Eu entrei com eles na barriga e saí sem eles, nem no braço, nem na barriga. Eu perguntava pro senhor qual o propósito disso, e ele é fiel. A oração tem poder. No final, todo mundo ficou bem, ficou feliz. Voltamos para casa com a família completa”, disse ela.

Além disso, ela relembrou que não gostou da experiência de passar pelo parto cesárea. "Um negócio horrível. Eu sei que tem muita mulher que se identifica, que é a melhor cirurgia do mundo, a melhor forma de parto, mas eu não me identifiquei de jeito nenhum. Eu prefiro parto normal, que a hora é ali na hora, saiu e acabou”, afirmou ela, que completou: "Agora estamos em casa vivendo esse novo ciclo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah Rodrigues falou sobre ter ido para a UTI

A influenciadora digital Biah Rodrigues Fakri está radiante com a nova fase em sua vida ao se tornar mãe de quatro crianças: Theo, de 4 anos, Fernanda, de 2 anos, e os gêmos Zion e Angelina, que nasceram no início de julho. Ela conversou com a CARAS Digital sobre a nova rotina e o susto de ter ido parar na UTI logo depois do parto dos gêmeos.

Biah precisou ser cuidada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade ao apresentar sinais de pressão alta e pré-eclâmpsia durante o nascimento dos filhos mais novos. Por isso, ela ficou afastada dos bebês em seus primeiros dias de vida. "Receber a notícia de que precisava ir para a UTI não foi fácil. No entanto, tínhamos uma palavra e isso nos sustentou!", disse ela, que já está ótima e só se recuperando no pós-parto conforme o esperado.

Além de ter que cuidar de sua saúde, Biah também viu um dos bebês precisando de cuidados médicos. Zion teve desconforto respiratório e foi para a UTI Neonatal. "Ver o Zion ir para a UTI foi um dos momentos mais difíceis, mas confiei na palavra que tínhamos e eu sabia que sairia com os dois nos braços", afirmou ela. E foi o que aconteceu: a família teve alta da maternidade no domingo, 14, e já está em casa.