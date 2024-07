Após parto de gêmeos, Biah Rodrigues reflete sobre laqueadura das trompas

A influenciadora Biah Rodrigues falou com seguidores sobre a possibilidade de fazer a laqueadura das trompas após se tornar mãe de quatro

Biah Rodrigues interagiu com seguidores, nesta segunda-feira (15), e recebeu uma série de perguntas sobre o pós-parto, em especial sobre a vontade de ser mãe novamente. Uma das perguntas respondidas pela influenciadora era a respeito da laqueadura de trompas, um método contraceptivo que ela disse ter uma pouco de medo.

"Você fez a laqueadura", questionou uma seguidores de Biah, ao que ela respondeu:"Não, amiga. Nem tenho coragem. Essa ideia do 'nunca mais poder ter (filhos)' é muito pesada para mim". Biah é mãe de Theo, Nanda, Zion e Angelina, sendo os dois últimos recém-nascidos. As crianças são fruto do casamento dela com o cantor Sorocaba.

Já em casa, com todos os filhos reunidos, a influenciadora também falou como estava se sentindo: "Meu coração está transbordando de alegria e gratidão a Jesus por estar em casa com os quatro", disse ela.

Antes do momento em família, Biah passou por uma internação em decorrência de um quadro de influenza. A averiguação médica severa foi em decorrência da saúde dos bebês, que teve que ser avaliada de perto para que eles viessem ao mundo saudáveis.

Biah é levada para a UTI após parto

Depois de dar à luz os filhos, Biah ainda passou por outro susto, já que a pressão arterial da jovem subiu muito, o que preocupou os profissionais que a acompanharam durante o parto: "Minha pressão, que nunca foi alta, subiu muito após o parto, preocupando os meus médicos, que logo tomaram as decisões certas na hora certa! Eu não tinha noção ros riscos... Só pensava em quando eu iria ver novamente os meus bebês...", relatou a influencer aos seguidores.

Além dela, um dos bebês também foi para a UTI, o que emocionou bastante a mãe: "Sair de um lado e ver eles saindo pelo outro foi a pior sensação da minha vida, um sentimento de vazio tomou conta do meu coração".