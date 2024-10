Após campanha contra o câncer ocular, Tiago Leifert recebe camisa do Vasco com nome da filha

Após o Vasco entrar em campo para apoiar a campanha 'De olho nos olhinhos', Tiago Leifert surgiu emocionado ao agradecer por camisa com nome da filha

Nesta quinta-feira, 10, Tiago Leifert usou as redes sociais para compartilhar um presente emocionante que recebeu do Vasco: uma camisa personalizada com o nome de sua filha, Lua, de 4 anos. O jogador Vegetti vestiu o uniforme durante o jogo contra o Palmeiras, no último dia 22, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vasco entrou em campo para apoiar a campanha "De olho nos olhinhos", que visa conscientizar sobre o retinoblastoma, um raro tipo de câncer ocular que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos.

A filha de Leifert e Daiana Garbin, também jornalista, foi diagnosticada com a doença em 2021, quando tinha apenas 11 meses. A homenagem emocionou o apresentador, que compartilhou sua gratidão nas redes sociais. "Estamos nos aproximando do fim da campanha @deolhonosolhinhos 2024. A homenagem do Vasco e o carinho de @pablovegetti nos dão força e empolgação para seguir em frente! Muito obrigado, craque. Seu gesto emociona e ajuda a salvar a vida de muitos pequenos!", escreveu Leifert no Instagram.

Durante o jogo contra o Palmeiras, realizado em Brasília, os jogadores do Vasco usaram camisas com o símbolo da campanha "De olho nos olhinhos", criada por Tiago Leifert e Daiana Garbin. A campanha visa conscientizar sobre os sinais do retinoblastoma e a importância de levar crianças ao oftalmologista desde cedo. As camisas também traziam os nomes de crianças diagnosticadas com a doença. Naquele dia, o jogador Vegetti, camisa 99 do Vasco, entrou em campo com o nome da pequena Lua.

Ainda no dia da partida, o comunicador surgiu emocionado nos Stories do Instagram e confessou que não sabia da homenagem do atleta, conhecido como Pirata. "Já gravei esse story e já apaguei umas 30 vezes. Eu não quero chorar, já chorei, já foi. Mas o Vasco da Gama está usando, na camisa, o nome de crianças que estão em tratamento, uma delas é a minha filha. O Vegetti está usando o nome da Lua, uma homenagem que eu não sabia, descobri na hora que começou o jogo. Eu sabia que eles iam usar o patch da nossa campanha 'De Olho nos Olhinhos', do lado do escudo, mas essa da Lua me quebrou", declarou.

