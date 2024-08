Amanda Kimberlly compartilha fotos de pertinho do rosto da filha com Neymar Jr

Amanda Kimberlly compartilhou fotos fofíssimas e encantou ao exibir detalhes do rostinho de Helena, fruto do breve affair com Neymar Jr

Nesta sexta-feira, 23, Amanda Kimberlly encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes do rostinho de sua filha, Helena, fruto de seu breve relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Em suas redes sociais, a influenciadora digital postou fotos bem de pertinho da pequena, que está quase completando dois meses de vida.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Amanda publicou uma colagem com quatro fotos fofíssimas de sua filha. Entre as imagens, a pequena aparece sorrindo, com a boquinha aberta e olhando atenta. Os cliques, feitos de perto, mostram que a menina tem cabelos e sobrancelhas bem clarinhos, além de olhos que parecem ser castanhos claros.

Apesar de dispensar legendas para publicação, Amanda encantou os seguidores com a atualização na rede social. Vale lembrar que recentemente, a influenciadora digital, que costuma ser bastante reservada sobre sua vida pessoal, rompeu o silêncio e se manifestou sobre os rumores envolvendo seu romance com o craque e a chegada da filha.

Amanda Kimberlly compartilha fotos da filha com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Amanda publicou um pronunciamento esclarecendo a relação com o jogador: "Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PRA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS”, disse.

“No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO 2023. Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex parceiro. Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha”, Amanda lamentou as críticas.

Vale lembrar que, recentemente, Neymar Jr reatou sua relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que tem dez meses de vida. Após passarem um tempo separados, os dois assumiram publicamente a reconciliação no início de julho, na mesma época do nascimento de Helena, do affair com Amanda Kimberlly.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Irmã de Neymar Jr compartilha nova foto ao lado da sobrinha:

Na tarde da última quinta-feira, 22, Rafaella Santos, irmã de Neymar, encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um novo clique de sua sobrinha e afilhada, Helena. A bebê é filha do jogador de futebol com Amanda Kimberlly, amiga próxima da influenciadora, que foi eleita para ser madrinha da menina.