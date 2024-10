Zilu Camargo rejeita rótulo de derrotada nas eleições e revela o que fará da carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, Zilu Camargo fala sobre desempenho nas eleições de SP e revela motivo de deixar o Brasil

Zilu Camargo (66) deixou o Brasil nesta semana e está de volta a Orlando, nos Estados Unidos. A socialite brasileira passou um período no Brasil para disputar as eleições municipais em São Paulo e se dedicar a projetos pessoais. Ela tentou uma cadeira na Câmara Municipal, mas conseguiu menos de 5 mil votos, número insuficiente para se eleger vereadora.

Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe de Wanessa (41) e Camilla (39) abre o jogo sobre sua ida ao Estado da Flórida e revela o que fará da carreira agora que seus planos de representar a população como vereadora foram frustrados nas urnas.

"Saldo positivo, não houve derrota, conheci pessoas incríveis, tive contato direto com o povo, pude ver e sentir a dor de muitas pessoas, principalmente mulheres vítimas de violência doméstica e idosos, entre outras histórias que vou carregar para o resto da vida", diz Zilu sobre o período de campanha eleitoral.

Com casa em Orlando, a socialite está passando um período "detox" para recarregar as energias. Ela já tem passagem marcada de volta ao Brasil para novembro deste ano e deve passar o Natal na companhia das filhas.

Durante sua campanha na TV, a famosa contou com o apoio das filhas para conseguir conquistar os eleitores nas urnas. Wanessa e Camilla surgiram em diversas peças de propaganda destacando as qualidades de mulher guerreira da mãe.

Mesmo fora da Câmara, Zilu reconhece que adquiriu bagagem para lutar pelo povo. "Estudei e aprendi muito mais sobre a cidade de São Paulo. Só ganhei. Agradeço muito a experiência vivida e a todos que me apoiaram. Foi uma experiência maravilhosa", afirma.

A vida continua

Assim que retornar ao Brasil em novembro, Zilu vai retomar as gravações do podcast Café com Respostas, com direção de Marlene Mattos. A socialite vai continuar recebendo figuras anônimas e públicas para debater sobre temas sociais do cotidiano.

