Zilu Camargo revela que não pretende voltar aos Estados Unidos

Zilu Camargo respondeu a pergunta de uma seguidora nas redes sociais e revelou que não pretende voltar a morar nos Estados Unidos

Zilu Camargo sempre interage com seus seguidores nas redes sociais. Uma seguidora questionou se a empresária vai continuar morando no Brasil.

A famosa fez questão de responder nos comentários de um post no Instagram e revelou que não pretende voltar a morar em Orlando, nos Estados Unidos.

Zilu ainda disse que só viajará ao país para visitar o namorado Antonio Casagrande, com quem está desde 2020. O pet da empresária também ficou nos Estados Unidos. "Vou ficar morando em São Paulo. Agora, só vou para os Estados Unidos para passear, ver o namorado e o Bilu", respondeu ela. Atualmente, Zilu está morando em São Paulo.

Candidatura a vereadora

Um dos motivos para Zilu Camago continuar morando em São Paulo com certeza é a sua entrada para a vida política. A empresária decidiu dar um novo passo na sua vida e entrou para a carreira política. Segundo informações do Portal Leo Dias, a famosa se candidatou para ser vereadora de São Paulo.

A candidatura para integrar a Câmara Municipal de São Paulo foi oficializada no dia 20 de julho. A reportagem também teve acesso ao número de candidatura, que será 44180, e afirmou que a empresária usará o nome Zilu Camargo nas urnas.

O partido escolhido por Zilu, o União Brasil, tem Milton Leite como sua principal figura na Câmara Municipal de São Paulo. As eleições acontecem no mês de outubro.

Recentemente, Zilu abriu o jogo sobre o fim do seu casamento com Zezé Di Camargo. "Eu já ouvi uma frase assim: 'Teu marido é um artista, ele é bonito, ele é famoso e ele tem que ter uma mulher jovem do lado dele'. Isso me machucou muito, porque eu acabei acreditando que realmente ele precisava, hoje não", desabafou Zilu, que viveu um relacionamento de 32 anos com o cantor sertanejo.