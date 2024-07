O ex-jogador Zico se manifestou sobre o roubo sofrido em Paris e disse que, apesar da perda material, ele e a esposa estão bem

O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, se manifestou sobre o roubo sofrido em Paris. O ídolo do Flamengo usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 26, para dar detalhes do ocorrido e contou que, apesar da perda material, ele e a esposa estão bem.

"Aos amigos, fãs e admiradores, como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante são sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais", escreveu.

De acordo com informações do site G1, o ex-jogador sofreu um grande prejuízo ao desembarcar em Paris para as Olímpiadas 2024. O crime aconteceu ainda na noite de quinta-feira, 25, véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Ele, que está na capital francesa como embaixador do Time Brasil no evento, teve sua mala roubada na entrada do hotel onde está hospedado. Os itens subtraídos somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão.

As informações iniciais sobre o roubo foram divulgadas pelo jornal 'Le Parisién'. O veículo afirma que um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e dólar estavam entre os objetos levados.

Zico estava na frente do local acompanhado da esposa, Sandra Carvalho de Sá, no 19º distrito de Paris. A suspeita é que o roubo tenha acontecido por dois ladrões - enquanto um distraiu o casal, o cúmplice pegou a mala do ex-futebolista dentro do carro.

Veja a publicação de Zico: