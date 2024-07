Zico desabafa após roubo em Paris e lamenta: 'Muitos problemas aqui'

Embaixador do Time Brasil nas Olímpiadas 2024, o ex-jogador Zico apontou 'problemas recorrentes' em Paris após ser vítima de roubo

O ex-jogador de futebol Arthur Antunes Coimbra, o Zico, passou por uma situação desagradável em Paris na última quinta-feira, 25, quando teve uma mala roubada na capital francesa com alguns pertences de luxo. O ídolo do Flamengo está no local junto com a esposa, Sandra Carvalho de Sá, como embaixador do Time Brasil nas Olimpíadas 2024.

De acordo com informações do site G1, os itens levados somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão em prejuízo. A suspeita é que o crime tenha sido realizado por dois ladrões - enquanto um distraiu o casal, o cúmplice pegou a mala do ex-futebolista dentro do carro.

Agora, em entrevista ao Portal LeoDias, o ex-jogador informou que ele e a esposa estão bem, e que o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e as autoridades responsáveis estão acompanhando o caso e prestando todo suporte necessário.

Em um breve desabafo ao veículo, Zico lamentou o ocorrido. "Agora é conseguir refazer o passaporte para voltar para o Brasil no dia que está previsto. Torço que corra tudo bem pois parece que estão acontecendo muitos problemas aqui em Paris", declarou ele.

Mais cedo, Bruno Coimbra, filho de Zico e Sandra, usou as redes sociais para tranquilizar o público e garantiu que os pais estão bem. "Em nenhum momento encostaram a mão neles. Prejuízo muito mais emocional do que material, pois isso a gente corre atrás", declarou.

Vale lembrar que o ex-atleta não foi a única vítima de roubo em Paris. O atacante Thiago Almada, do Botafogo, também sofreu um prejuízo de mais de R$ 300 mil ao ter suas joias subtraídas. A situação ocorreu durante o treinamento da Argentina na França.

Zico se manifesta após ser furtado em Paris

O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, se manifestou sobre o roubo sofrido em Paris. O ídolo do Flamengo usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 26, para dar detalhes do ocorrido e contou que, apesar da perda material, ele e a esposa estão bem.

"Aos amigos, fãs e admiradores, como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante são sempre a nossa saúde e vida", iniciou ele na legenda.

E completou: "Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais".