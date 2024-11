Zeca Pagodinho divide fotos de encontro com Fernanda Montenegro: 'Querida'

Encontro de ícones! Zeca Pagodinho encantou ao compartilhar fotos inéditas de um momento especial com a atriz Fernanda Montenegro

O cantor Zeca Pagodinho agitou os fãs na quarta-feira, 6, ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos inéditas de um encontro especial com a grande atriz Fernanda Montenegro. Em seu Instagram oficial, o artista publicou os cliques tirados ao lado da veterana no Polo Rio Cine e Vídeo, localizado no Rio de Janeiro.

Esbanjando alegria, Zeca e Fernanda aparecem abraçados nas imagens. "Encontro com minha querida amiga nos estúdios da vida…", escreveu o cantor na legenda da publicação, destacando a admiração pela veterana.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas aos dois ícones brasileiros. "Lindos e talentosos. Amo os dois", declarou uma seguidora. "O nosso país é riquíssimo, duas potências!", elogiou outra. "Quanta brasilidade nesta imagem! Uma honra sem tamanho ver Fernanda e Zeca", disse uma terceira.

Recentemente, Fernanda Montenegro ganhou uma festinha simples em celebração aos seus 95 anos de vida, completados no dia 16 de outubro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista aparece bastante emocionada ao se deparar com a surpresa dos colegas de elenco nos bastidores da gravação de 'Velhos Bandidos'.

O evento intimista contou com buquês de flores e um bolo decorado com uma vela em sua miniatura, além de muitos docinhos.

Veja as fotos do encontro entre Zeca Pagodinho e Fernanda Montenegro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Zeca Pagodinho celebra a relação com os netos

Recentemente, o cantor Zeca Pagodinho participou do programa Altas Horas, da TV Globo. Durante a atração, que comemorou os 40 anos de carreira do sambista com uma edição especial, ele falou sobre sua relação com a família.

"Já fiquei muito com a banda, agora vou ficar muito na minha casa, vou para o sexto neto", disse Zeca Pagodinho durante a atração. Serginho Groisman perguntou o nome dos seis neto. O cantor pediu "calma", mas lembrou de todos, incluindo o caçula, que chegou ao mundo em agosto deste ano; confira detalhes!