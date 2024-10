Zeca Camargo faz denúncia de golpe com uso de Inteligência Artificial

O jornalista Zeca Camargo usou as suas redes sociais para denunciar um golpe usando a sua imagem e voz, com Inteligência Artificial

Nesta quarta-feira, 16, Zeca Camargo usou as suas redes sociais para fazer uma denúncia. O jornalista compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e contou que estão usando a sua imagem e sua voz, com Inteligência Artificial.

“Incrível ter que perder a oportunidade de falar algo legal com vocês, mas estou usando esse espaço para fazer uma denúncia, porque muita gente me escreveu perguntando se eu estava vendendo vinhos. Aí, com vários perfis falsos, sempre com um post de uma mulher muito bonita, com três posts, aquilo que você já conhece. E vai para um site que obviamente é um golpe", começou ele.

Em seguida, o famoso contou que já está tomando as providências. "Eu já estou tomando todas as providências, mas você que me segue é bem mais esperto que essas pessoas, mas se tiver algum desavisado, você já avisa. É um supergolpe. Eles até fizeram minha voz com Inteligência Artificial, achei que ia estrear de outra forma na IA, mas assim foi”, concluiu.

Novo trabalho

Zeca Camargoé o mais novo contratado da CNBC no Brasil. Com uma carreira consagrada na televisão e um vasto conhecimento em viagens, ele fará parte da programação de entretenimento do canal, que está previsto para estrear em novembro.

Com mais de três décadas de experiência como jornalista e apresentador, Zeca se destacou por seu trabalho na MTV, Globo e Band, além de ter iniciado sua carreira como repórter no jornal Folha de São Paulo. Ele também se tornou uma das maiores autoridades em viagens, acumulando inúmeros carimbos em seu passaporte e uma experiência inigualável no jornalismo de entretenimento e cultura.

"Não é de hoje que todo mundo conhece minha vocação pra explorar o Brasil e o mundo! Mas agora com o Passaporte CNBC eu estou na área VIP para focar só nisso: o mundo das viagens, das oportunidades dos negócios de turismo às dicas mais quentes dos lugares por onde eu passo! E as suas malas - já estão prontas?", disse Zeca em nota à imprensa.