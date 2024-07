Yuri Lima faz primeiro post após separação de Iza

Prestes a se tornar pai pela primeira vez, Yuri Lima reaparece na internet com post sobre música após silêncio durante a separação de Iza

O jogador de futebol Yuri Lima reapareceu na internet nesta segunda-feira, 29, após toda a polêmica envolvendo o fim do namoro com a cantora Iza. Os dois esperam o nascimento da primeira filha juntos, mas se separaram há poucas semanas após ela descobrir uma traição.

Desde que a polêmica estourou na internet, o atleta se manteve afastado das redes sociais. Então, ele retornou nesta segunda-feira, 29, com um post nos stories do Instagram.

Yuri compartilhou um trecho da música Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr, que dizia: “A vida me ensinou a nunca desistir / Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir / Podem me tirar tudo que tenho / Só não podem me tirar as coisas boas / Que eu já fiz para quem eu amo / Eu sou feliz e canto / O universo é uma canção, eu vou que vou / Histórias, nossas histórias / Dias de luta, dias de glória”.

Yuri Lima falou com o colunista Leo Dias

O jogador de futebol Yuri Lima enviou uma mensagem para o colunista Leo Dias após a revelação da troca de mensagens dele com outra mulher durante a gravidez de Iza. Segundo o portal, as mensagens foram editadas. De início, o atleta do Mirassol disse que "Ela não merecia passar por isso".

“E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", continuou.

"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade… mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela … A CULPA É TODA MINHA!", assumiu o jogador.

Em seguida, confessou: "Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”.