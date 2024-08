Youtuber fez vídeo sobre modelo de avião que caiu em Vinhedo

Poucos dias antes da queda do avião em Vinhedo, o youtuber do canal Estevam Pelo Mundo fez vídeo sobre a segurança do modelo de avião ATR-72

O YouTuber de viagens Estevam, do canal Estevam Pelo Mundo, fez um vídeo sobre o modelo de avião ATR-72 apenas 11 dias antes da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 9. Em seu vídeo, ele questionou a segurança da aeronave, que é de pequeno porte e faz voos de curta distância.

Em seu vídeo, ele mostrou o trajeto entre Ribeirão Preto e São Paulo, e apareceu falando que tem medo de aviões pequenos. “Morro de medo desses aviões. Será que é para ter medo?”, disse ele. Logo depois, Estevam fez uma pergunta para uma comissária de bordo. “É tranquilo voar nesse avião?”, questionou. E a mulher respondeu: “Com certeza”.

Logo depois da repercussão da queda do voo, Estevam apareceu nos stories do Instagram para falar da repercussão do seu vídeo. “Eu fiz um vídeo há 11 dias sobre a VoePass, explicando se é seguro ou não voar. Eu estou em choque. É muito importante deixar claro que o avião que caiu é sim um avião seguro. A gente não sabe se foi um erro mecânico, um erro humano. Muitos acidentes na aviação são por causa de erros humanos. Vale a pena ver o vídeo”, disse ele.

O avião ATR-72 é um bimotor de passageiros com capacidade para 68 passageiros e pertence à companhia VoePass, antiga Passaredo.

A queda do avião em Vinhedo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos.

As imagens da queda do avião viralizaram nas redes sociais e impressionaram pela forma como a aeronave caiu em uma área de casas, mas, aparentemente, não atingiu uma residência. O caso ainda é investigado para descobrir o motivo da queda e informações sobre as vítimas. Até o momento, a informação é que não teve sobreviventes.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", informou a companhia aérea.