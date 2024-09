Segunda chance? Yasmin Brunet abre o jogo sobre possível volta com Gabriel Medina

Tem volta? Yasmin Brunet revela não entender motivos por trás do término e considera reaproximação com Gabriel Medina em entrevista

Na última segunda-feira, 2, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar com Gabriel Medina. Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a modelo refletiu sobre o casamento e revelou que, apesar de ainda não compreender os motivos da separação, não tem intenção de buscar uma reconciliação com o surfista.

Embora tenha mantido discrição sobre o término nos últimos anos, Yasmin foi sincera ao revelar novos detalhes da separação e ao comentar sobre a possibilidade de uma segunda chance. Durante a entrevista, ela foi questionada sobre o surfista ter curtido um vídeo com fotos dos dois juntos, mas esclareceu que isso não indica uma reconciliação.

"Tu voltou com o Medina? Não rolou nem contato, mensagem no WhatsApp, uma ficada? Não voltaria de jeito nenhum? Jamais? Tem certeza do que você está me falando?", Blogueirinha questionou a modelo, que rebateu: "Absoluta,principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando pro chão”, Yasmin revelou.

“Ele não conseguia nem de olhar na minha cara. Não acho que ele tenha curtido isso. Ele não é bloqueado, a gente não se segue. Nesse caso, tudo é não", Brunet negou uma volta para o casamento com Medina. Durante a entrevista, a modelo ainda refletiu sobre as polêmicas em torno do relacionamento e lembrou a briga com o comitê olímpico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

"Não me arrependo em momento algum. Acho que eu estava certa, e naquele momento, eu tinha que acompanhá-lo. Naquele momento eu sabia que seria importante, eu sabia o que estava acontecendo”, Yasmin defendeu sua postura para tentar acompanhar o marido durante as Olimpíadas de Tóquio, meses antes deles anunciarem o término do relacionamento em janeiro de 2022.

Vale lembrar que Yasmin Brunet conheceu Gabriel Medina em março de 2020, logo em seguida, iniciaram um namoro e foram morar juntos . Apaixonados e intensos, o recente casal oficializou a união com um casamento discreto no Havaí em dezembro do mesmo ano sem a presença de familiares. De acordo com os tabloides da época, a família do atleta não aprovava o casamento relâmpago.

Mãe de Gabriel Medina manda recado após conquista do surfista:

Mãe do surfista Gabriel Medina, Simone Medina não esconde o quanto está contente após o filho conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Em uma entrevista, ela relembrou o período em que o filho ficou afastado da família. Na época, o surfista era casado com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet.