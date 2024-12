Xuxa fez confissão sobre relação de Ayrton Senna e Adriane Galisteu: 'Sério'

Em um vídeo antigo, Xuxa Meneghel relembrou sua relação com Ayrton Senna e comentou indiretamente sobre o romance dele com Adriane Galisteu

O lançamento da produção Senna, da Netflix, reacendeu o interesse pela história do piloto Ayrton Senna (1960-1994). Com isso, um vídeo de uma entrevista antiga de Xuxa Meneghel viralizou nas redes sociais recentemente. Durante um papo com um jornalista estrangeiro, a artista lembra sua relação com o piloto e comenta indiretamente o relacionamento que o piloto possuía com Adriane Galisteu.

"Ficamos 2 anos normais, porque depois nós continuamos nos vendo mesmo separados", disse ela. O entrevistador, então, quis saber: "Como amigos?". "Não, mas ninguém sabia", confessou ela. "E muito menos eu, porque quando eu o encontrava, ele dizia 'nós não somos mais namorados', mas estávamos juntos às vezes", completou.

"Depois que ele começou a namorar e estava sério, ele deixou de me telefonar. Paramos de nos falar. Ficamos mais ou menos 1 ano sem nos ver. E foi no ponto que estava bem mais sério que estava com essa garota e logo depois veio o acidente", finalizou.

Por que Xuxa e Ayrton Senna se separaram?

Para quem não se lembra, Xuxa Meneghel e o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna viveram um dos relacionamentos mais lembrados entre as celebridades brasileiras. A relação deles durou de 1988 a 1990. O romance deles foi retratado na série Senna, da Netflix. Relembre o motivo da separação dos dois.

Pouco tempo depois do rompimento, Senna foi entrevistado pela revista Playboy e contou a sua versão sobre o fim do namoro. Ele contou que o pouco tempo para ficarem juntos por causa do trabalho foi algo que impactou a separação. "Eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele", afirmou ele, na época.

Por sua vez, Xuxa contou que foi pressionada pela diretora Marlene Mattos a escolher entre o trabalho e o namoro com Senna. "Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha", contou ela ao podcast Quem Pode, Pod.

