Xamã confessa a Tata Werneck que já ficou com cantora famosa; saiba quem

O ator e rapper Xamã foi o convidado especial do programa Lady Night, do Multishow, desta sexta-feira, 25, e fez uma confissão sobre sua vida amorosa

O ator e rapper Xamã foi o convidado especial do programa Lady Night, do Multishow, desta sexta-feira, 25, e fez uma confissão sobre sua vida amorosa. Diante das perguntas diretas de Tata Werneck, o cantor acabou revelando que já ficou com a também cantora Luísa Sonza.

Durante o quadro Hector Bolígrafo, em que um detector de mentiras apontava se as respostas eram verdadeiras, a apresentadora perguntou se ele já ficou com Luísa e o rapper respondeu que sim. "Já fiquei com ela", afirmou. E o detector confirmou que ele falava a verdade. Em seguida, Tata brincou: "Eu também já fiquei com a Luísa Sonza... e com a Ana Maria [Braga]".

Vale lembrar que os cantores trabalharam juntos nas músicas Câncer e Mama.Cita. Na época surgiram rumores sobre um possível affair entre eles. No entanto, ambos negaram quando foram questionados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Sophie Charlotte é clicada em clima de romance com Xamã durante jantar

Recentemente, a atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã curtiram um jantar juntinhos no Village Mall, no Rio de Janeiro. O casal foi clicado em clima de romance pelos paparazzi que estavam no local. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos enquanto aproveitavam o momento a dois. Após deixarem o restaurante, os dois seguiram de mãos dadas até a escada rolante.

Para a ocasião, a atriz apostou em uma camisa listrada com mangas longas, acompanhada de uma saia curta branca. Ela complementou o look com um colar e sapatos pretos. Nas mãos, segurava um casaco e uma bolsa pequena. Já o rapper usou uma camiseta branca e uma calça cargo. Veja as imagens aqui!

Leia também: Xamã surge com carro milionário em praia no Rio de Janeiro