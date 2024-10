Sophie Charlotte é clicada em clima de romance com Xamã durante jantar

A atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã curtiram um jantar juntos na noite desta quinta-feira, 17, e foram clicados em clima de romance

A atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã curtiram um jantar juntinhos na noite desta quinta-feira, 17, no Village Mall, no Rio de Janeiro. O casal foi clicado em clima de romance pelos paparazzi que estavam no local. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos enquanto aproveitavam o momento a dois. Após deixarem o restaurante, os dois seguiram de mãos dadas até a escada rolante.

Para a ocasião, a atriz apostou em uma camisa listrada com mangas longas, acompanhada de uma saia curta branca. Ela complementou o look com um colar e sapatos pretos. Nas mãos, segurava um casaco e uma bolsa pequena. Já o rapper usou uma camiseta branca e uma calça cargo.

Veja as imagens:

Vale lembrar que os rumores de um affair começaram depois que Sophie Charlotte anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. Pouco depois, a atriz e o cantor passaram a ser vistos juntos com frequência e assumiram o romance depois de serem vistos aos beijos na praia. Desde então, os dois estão sempre juntos.

Xamã tem carro avaliado em R$ 4 mi recuperado após roubo

O rapper e ator Xamã teve seu carro roubado nesta quarta-feira, 16, no Rio de Janeiro. O veículo, uma Lamborghini Urus vermelha avaliada em R$ 4 milhões, foi recuperado na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, por agentes do programa Segurança Presente, poucos momentos após o crime.

De acordo com informações do portal G1, o carro estava com um segurança quando foi abordado por criminosos. Os agentes foram alertados por moradores que testemunharam o momento em que os bandidos levaram o automóvel e conseguiram recuperá-lo. Leia mais!