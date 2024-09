O apresentador William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, foram até a França para prestigiar as competições das Paralimpíadas de Paris 2024

O apresentador William Bonner reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 02. Ele e a esposa, Natasha Dantas, foram até a França para prestigiar as competições das Paralimpíadas de Paris 2024. Em uma foto publicada pela fisioterapeuta, os dois aparecem sorridentes na capital francesa. "Temos! #paris2024", escreveu ela na legenda.

Vestindo uma camiseta cinza e óculos de sol, o apresentador do Jornal Nacional posou para uma selfie ao lado da esposa em frente ao caldeirão olímpico, um dos ícones do evento esportivo localizado no Jardim das Tulherias, no centro de Paris.

Nos comentários, os internautas reagiram: "Estão em Paris, lindos? Aproveitem com saúde e amor. Aqui sem Bonner o JN fica tão sem graça", disse um. "Que lindos! Aproveitem!", desejou outro. Veja a publicação:

Post de Natasha Dantas no Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Natasha V Dantas B (@natashadantasb)

Após contrair covid-19, William Bonner atualiza seu estado de saúde

Recentemente, William Bonner foi diagnosticado com covid-19 e reapareceu nas redes sociais na última segunda-feira, 19, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Com isso, ele tranquilizou os fãs ao contar que estava se recuperando. “Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor”, afirmou ele.

O diagnóstico de Bonner aconteceu no dia 15 de agosto, quando ele mostrou o teste positivo de Covid-19 nas redes sociais. Por causa disso, ele já se afastou do trabalho e ficou de repouso em casa. Vale lembrar que esta é a segunda vez que ele revela que contraiu o vírus. A primeira vez foi em julho de 2022, depois de já ter tomado duas doses da vacina.

Na época, ele deu um depoimento sobre a doença durante o Jornal Nacional. “Eu tenho que dar o meu testemunho porque eu peguei Covid agora, eu queria dizer o seguinte: ter recebido as duas doses de reforço fez toda a diferença para mim e para minha mulher. Minha filha, de quem nós pegamos provavelmente, tinha uma só dose e foi bem mais sofrido. Que fique aqui o estímulo. Se você não tomou a sua dose de reforço, vá buscar. Se tomou só a primeira, vá atrás da segunda. Faz diferença. Eu sou a prova viva”, disse ele.