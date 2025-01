William Bonner presta homenagem a Léo Batista: 'O Brasil o abraçou'

O jornalista esportivo Léo Batista, diagnosticado com um tumor no pâncreas, faleceu aos 92 anos no domingo, 19; famosos lamentaram a morte

Âncora do 'Jornal Nacional', William Bonner usou as redes sociais na tarde de domingo, 19, para compartilhar uma homenagem ao colega de profissão Léo Batista. O jornalista esportivo, diagnosticado com um tumor no pâncreas, faleceu aos 92 anos no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram oficial, Bonner publicou uma foto de Léo Batista e mencionou a trajetória do veterano. "Os pais o batizaram como João. Um colega o renomeou como Léo. Meu pai o chamava de ‘Sorriso’. O Luís Roberto o homenageou como ‘A Voz Marcante’. E o Brasil o abraçou pra sempre", declarou o comunicador.

Além de William Bonner, outros famosos também lamentaram a morte do jornalista. Por meio das redes sociais, Serginho Groisman escreveu: "O genial Léo Batista morreu nesse domingo. Ele apresentava aos domingos os Gols do Fantástico de maneira bem humorada. Uma voz única do jornalismo esportivo. Só gratidão por tudo que fez!!", disse o apresentador do 'Altas Horas'.

A apresentadora Fátima Bernardes ressaltou o grande profissional que Léo Batista foi: "A voz era marcante. O amor pela profissão também. Léo Batista não era só do esporte. Era um jornalista completo. Muito antes de nós âncoras, ele já apurava, redigia e apresentava a notícia no rádio e na televisão. Tinha orgulho da carreira que construiu. Hoje, nos despedimos dele. Trabalhou a vida inteira. Merece todo o carinho e amor de todos nós, seus fãs", escreveu.

Nome verdadeiro de Léo Batista

O apresentador Léo Batista marcou a história do telejornalismo esportivo no Brasil com sua voz marcante. Infelizmente, ele faleceu aos 92 anos de idade neste domingo, 19, e curiosidades sobre a vida dele vieram à tona na imprensa nacional. Uma delas é que ele usava um nome artístico.

O nome verdadeiro do comunicador é: João Baptista Bellinaso Neto . Há alguns anos, ele contou como foi a escolha do nome artístico, que aconteceu após a orientação de outro jornalista que trabalhava com ele no início da carreira; confira detalhes!

