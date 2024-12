Wenny revela desejos para 2025 e entrega ritual para virada de ano: ‘Espero que dê certo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Wenny também fala da expectativa para o show deste sábado, 28, no Rio de Janeiro, sob o comando da irmã, a cantora Lexa

Neste último sábado do ano, dia 28 de dezembro, Wenny (15) sobe ao palco para fechar 2024 com chave de ouro. Ela se apresenta no megabloco SeráQAbre?, no Nau Cidades, em Santo Cristo, no Rio de Janeiro, a partir das 22h. A festa, em clima de carnaval, será comandada pela irmã da artista, a cantora Lexa (29), que espera sua primeira filha, Sofia. E neste clima de virada, a jovem revela, em entrevista à CARAS Brasil, sua expectativa para 2025 e como pretende passar o Réveillon; além de entregar receitinha que pretende colocar em prática para atrair sorte e prosperidade para o próximo ano. “Espero que dê certo”, diz.

Questionada sobre seus planos e desejos para o próximo ano, Wenny abre o coração: “Acho que eu poderia dizer que espero mais evolução pessoal e focar sempre na minha carreira. Meus desejos pessoais são sempre me aprimorar – na dança, no canto, na arte no geral e em tudo o que gosto. E sobre a carreira, o que desejo para 2025 é prosperidade, felicidade, dinheiro e sucesso”.

Sobre a passagem do Ano Novo, a cantora afirma que as melhores viradas são sempre se apresentando para o seu público. “Sempre passei em shows, então, pretendo passar vendo o show da minha irmã, com a minha mãe e minha equipe”, conta.

Sobre rituais e superstições, Wenny destaca: “Não costumo fazer nada, não. Só vivo, mas falaram uns negócios de uva e tal, de comer umas 12 uvas e fazer pedido por cada segundo. Se eu fizer isso, será que rola? Quero tentar fazer esse ano, será que vai dar certo? (risos). Espero que dê certo. Vou fazer 12 pedidos, anotar tudinho e na hora ler enquanto como uva. Uva, inclusive, é uma das minhas frutas favoritas. Então, não vejo problema nem em fazer isso. Vou amar!”.

SHOW NO RIO DE JANEIRO

À espera de sua primeira filha, Lexa realiza seu primeiro show no Rio de Janeiro. A cantora vai comandar o megabloco SeráQAbre?, que mistura Pop e Funk com os blocos mais animados da cidade, trazendo também outras atrações como Diego Martins, Sasha Zimmer + WD, Saymos do Egyto, Bunytos de Corpo, Sereias de Guanabara + Wenny, Lukas Oliveira, Diveras, Matheus Schuenk e muito mais.

Wenny promete uma performance inesquecível logo mais e revela uma surpresa para seus fãs: um break musical especial de Vogue, sucesso de Madonna (66). “Winners attention your mother is here! Estou muito feliz de ter criado junto do meu produtor de shows essa parte tão especial e significativa de Vogue para o meu show. É mais do que apenas uma dança, é história, arte e expressão corporal", fala a jovem cantora, empolgada com essa novidade no seu repertório.

A festa contará também com uma pista solidária, com ingressos gratuitos na entrega de 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de fraldas. Os alimentos arrecadados serão destinados à ONG Grupo Arco-Íris que há mais de 30 anos promove qualidade de vida, direitos humanos e cidadania ao público LGBTQIAPN+. Já as fraldas, serão destinadas à comunidade do Borel.

