Wanessa Camargo reflete sobre Dia do Irmão e cita filha de Graciele Lacerda

Wanessa Camargo fez uma reflexão sobre o Dia do Irmão nas redes sociais e não deixou de citar a nova irmãzinha, filha de Graciele Lacerda

Nesta quinta-feira, 5, é celebrado o Dia do Irmão. Em seu Instagram Stories, Wanessa Camargo mandou um recado para os irmãos Camilla e Igor. Os três são filhos de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo.

Na ocasião, a cantora também fez questão de citar o nome de Clara, primeira filha de Graciele Lacerda com o cantor sertanejo. "Hoje é dia do irmão! Irmão é esse ser que vem para dividir a vida com você. Entre trancos e barrancos, aprendemos que é uma relação muito importante, muito forte. Tenho a benção de ter convivido com dois irmãos muito carinhosos e presentes na minha vida, o Igor e a Cá, deixo um beijo para eles. E também está chegando uma nova irmãzinha, a Clarinha, que vai ser uma benção na nossa vida", começou ela.

Em seguida, Wanessa fez uma reflexão. "Quero que vocês pensem sobre isso hoje. Vejo histórias de irmãos que não se falam, que brigam por causa de questões financeiras, com cônjuges, algum desafeto ou discordância na vida. Não vale a pena. O irmão é aquele que vai dividir com você as maiores dores e maiores alegrias da sua vida. Isso vale muito mais que qualquer coisa material que a gente possa ter, qualquer discordância. Irmão, não importa o que aconteça, só a gente pode falar e criticar. É muito importante que você ame o seu irmão e diga o quão importante ele é", disse.

Reação de Zilu

O chá revelação do primeiro bebê de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu nos últimos dias e o evento contou com a presença de alguns amigos e familiares. As filhas do cantor, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, prestigiaram o pai e alguns internautas criticaram a decisão delas de participarem da celebração, que não apenas revelou o gênero do bebê, mas também foi um casamento surpresa.

Herdeiras do sertanejo com a ex-mulher dele, a empresária Zilu Camargo, elas foram questionadas por conta do histórico do passado envolvendo a mãe e o famoso. Surpreendendo a todos, Camilla Camargo contou qual foi a reação de Zilu ao saber do evento. Diferente do que achavam, a candidata política apoiou as filhas para irem ao evento de Zezé Di Camargo e Graciele.

"Quem te disse que ela não respeita? Se minha mãe incentivou que a gente fosse? Vocês falam sem saber as coisas", declarou a atriz que está no ar na reprise de Carinha de Anjo no SBT ao ver o comentário insinuando que Wanessa é uma cobra por não respeitar a mãe ao comemorar a novidade da vida do cantor.