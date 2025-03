Wanessa Camargo fala sobre término com Dado Dolabella: 'Dando nosso tempo'

Solteira no Carnaval, Wanessa Camargo fala sobre como está seu coração e entrega o que sente após o fim do namoro com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo revelou como está seu coração para uma entrevista para Leo Chile, do portal Leo Dias. Curtindo Carnaval solteira, após algumas semanas do fim do namoro com Dado Dolabella, a famosa contou como está.

Ao ser questionada como se sente em relação à sua vida amorosa, a ex-BBB então desabafou e até comentou sobre o ex-namorado. “Meu coração tá bem, tá ótimo. Eu tenho muita gratidão com o que eu vivi com o Dado. Ele é uma pessoa, eu vou repetir pra vocês, ele é uma pessoa fenomenal, incrível", começou dizendo.

"Que a gente tem um carinho pelo outro, que a gente tá nesse momento dando o nosso tempo. O futuro a Deus pertence. Eu acho que a gente precisava desse momento pra a gente afinar as coisas. E eu tenho muita gratidão. A gente ficou dois anos e pouco juntos e eu tenho um carinho, meus filhos criaram carinho, a gente tem uma história, eu torço muito por ele. Ele é uma pessoa muito incrível”, declarou ela, que, no dia 12 de fevereiro, revelou que não estava mais comprometida com o ator.

É bom lembrar que casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com o empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar. Depois do BBB, ela ficou um tempo separada de Dado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Dado Dolabella esclarece rumores após ser visto em piscina com amiga de Wanessa

Após Wanessa Camargo confirmar o término com Dado Dolabella, o ator foi visto em clima de proximidade com a atriz Renata Brás, amiga de longa data de Wanessa. O encontro aconteceu dentro de uma piscina no Guarujá, litoral de São Paulo, e logo ganhou repercussão nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível romance. Em contato com o Portal LeoDias, Dado esclareceu sua relação com Renata.

"Estava com um casal de amigos", afirmou Dolabella, acrescentando que a artista estava acompanhada do marido, Fabrício, e a viagem não passou de um encontro entre amigos. "Não tinha mais ninguém", ressaltou Dado.