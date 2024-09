Viviane Araújo recorda eliminação em concurso do É O Tchan: 'Fiquei triste'

A atriz Viviane Araújo abriu o coração e contou como se sentiu ao perder o concurso de 'Morena do Tchan' para Scheila Carvalho em 1997

A atriz Viviane Araújo relembrou a época em que tentou entrar para o icônico grupo 'É O Tchan'. Em 1997, aos 22 anos, a artista participou do concurso 'Morena do Tchan' e chegou até a final, mas não venceu a disputa.

Em entrevista ao 'Extra', Viviane abriu o coração e contou como se sentiu após ser eliminada da competição. "Eu fiquei muito triste [...] Vi essa possibilidade do concurso e disse: 'Vou tentar'. Fui passando de fase, não sabia até quando ia durar, até que cheguei na final", relatou a famosa.

A disputa coroou a dançarina Scheila Carvalho, que se tornou a nova morena do Tchan e passou a integrar o grupo musical ao lado de Sheila Mello, Beto Jamaica, Compadre Washington e Jacaré.

"Na minha cabeça, já sentia que ia rolar [...] Não foi [a minha chance]. Fiquei muito mal, chorei pra caramba", recordou Vivi Araújo. Em seguida, a artista revelou que foi consolada por sua mãe, Neusa.

"[Ela] disse: 'Minha filha, não fique assim [...] Ainda não era o seu momento e vai chegar sua hora'. Demorou um pouquinho, mas eu consegui", disse Viviane, que recentemente teve a oportunidade de dançar com o 'É O Tchan' no palco do programa 'Altas Horas', da TV Globo.

Vale lembrar que, em breve, a atriz poderá ser vista novamente nas telinhas! Isso porque Viviane Araújo está no elenco de 'Volta por Cima', próxima novela das sete da emissora. Na noite de terça-feira, 24, ela marcou presença na coletiva de imprensa do novo folhetim de Claudia Souto.

Além de Vivi Araújo, nomes como Jéssica Ellen, Drica Moraes, Ailton Graça, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Claudia Missura, Juliano Cazarré e Fábio Lago também estão no elenco de 'Volta por Cima'.

