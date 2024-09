Viviane Araújo explica por que não participará de documentário sobre Belo

Após rumores de que estaria em documentário de Belo, a atriz Viviane Araújo negou participação e afirmou que nunca aceitou convite

Em breve, a história do cantor Belo será contada em um documentário do Globoplay. Com previsão de lançamento para novembro deste ano, o artista já revelou em entrevistas que a obra abordará todas as fases de sua vida, incluindo antigos relacionamentos.

Após a declaração, rumores de que a atriz Viviane Araújo, ex de Belo, participaria do documentário passaram a circular na web. Os dois foram casados entre 1998 e 2007, sendo o término ocasionado por suspeitas de traição da parte do pagodeiro.

Viviane, que já havia negado anteriormente qualquer participação na obra, falou novamente a respeito do assunto. Em entrevista ao site 'Extra', a atriz, que estará nas telinhas novamente em 'Volta por Cima', nova novela das sete da TV Globo, reforçou que jamais cogitou aceitar qualquer convite relacionado ao documentário.

"Não vou participar. E nunca falei que iria", declarou Vivi. A famosa garantiu que não se incomoda em relembrar o passado, só não vê sentido algum em falar sobre a história com Belo.

"Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito", concluiu Viviane Araújo.

Atualmente, a atriz está casada com Guilherme Militão. Os dois são pais do pequeno Joaquim, que completou dois aninhos de vida recentemente. Belo, por sua vez, está solteiro desde o divórcio com a influenciadora Gracyanne Barbosa, com quem ficou por 16 anos.

Viviane Araújo recorda eliminação em concurso do É O Tchan

A atriz Viviane Araújo relembrou a época em que tentou entrar para o icônico grupo 'É O Tchan'. Em 1997, aos 22 anos, a artista participou do concurso 'Morena do Tchan' e chegou até a final, mas não venceu a disputa.

Em entrevista ao 'Extra', Viviane abriu o coração e contou como se sentiu após ser eliminada da competição. "Eu fiquei muito triste [...] Vi essa possibilidade do concurso e disse: 'Vou tentar'. Fui passando de fase, não sabia até quando ia durar, até que cheguei na final", relatou a famosa.

A disputa coroou a dançarina Scheila Carvalho, que se tornou a nova morena do Tchan e passou a integrar o grupo musical. Após perder o concurso, Vivi revelou que foi consolada por sua mãe, Neusa; confira mais detalhes!