Viúvo de Paulinha Abelha, Clevinho Santana relembra cantora: ‘Me ensinou tantas coisas’

Após participação no reality show A Grande Conquista 2, da Record, Clevinho Santana (32) – viúvo de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, que morreu aos 43 anos, em fevereiro de 2022 – tem novos planos musicais. Em agosto, o cantor e compositor lança show, EP e projeto audiovisual que contará com seis clipes. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala um pouco mais sobre a novidade, relembra participação no programa apresentado por Rachel Sheherazade (50) e confessa saudades da esposa. “Me ensinou tantas coisas”, destaca.

Clevinho vem conquistando seu espaço na carreira musical. Com o hit Barriguinha Saradinha, ele fez sucesso no arrochadeira (gênero de fusão resultante da mistura do arrocha e do pagodão baiano). Agora, se prepara para novo trabalho muito mais dançante e cheio de novidades para o público. “Vem boas novidades por aí! Fechamos com um produtor musical fera, que vai trazer nova roupagem para o show, muito mais dançante. Mês de agosto será pipoco, aguardem!”, diz.

Por falar em Barriguinha Saradinha, a música foi uma sugestão de Paulinha, que sempre o incentivou e viu talento musical no marido. Eles se conheceram quando Clevinho ainda era dançarino do grupo Calcinha Preta. De um rápido namoro ao casamento, eles ficaram juntos por 5 anos, até a morte repentina da artista, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

O cantor fala da saudade que ainda sente de Paulinha Abelha. “Bate saudade, com toda certeza! O sentimento é de gratidão à Deus por ter colocado uma mulher tão incrível em minha vida, que me ensinou tantas coisas e deixou um legado de amor ao próximo. Paulinha foi um presente do Senhor para mim, sempre falo isso por onde passo. Saudade imensa, sempre!”, confessa.

Questionado se encontrou um novo amor, Clevinho destaca: “Estou livre, mas nunca só. Porém, sempre focado na minha carreira artística. O coração está sempre aberto para as coisas boas da vida”.

A GRANDE CONQUISTA

O cantor e compositor esteve entre o elenco da segunda temporada do reality show A Grande Conquista. Ele conta como surgiu o convite. “O convite chegou através de minha assessoria, que já sabia do meu desejo de participar de um reality show. Quando eles me comunicaram, fiquei sem acreditar, até assinar o contrato com a Record. Não podia contar a ninguém, isso é o pior. Fiquei confinado no hotel por quatro dias, sem TV, sem celular, sem nada, até ir para Itapecerica da Serra e começar a gravar. A Grande Conquista foi uma loucura, aquela loucura boa”, salienta.

Clevinho também fala sobre a experiência. Para ele, uma lição de vida. “O mais difícil, sem dúvida, foi a alimentação regrada e a convivência com mais 99 pessoas. Aprendi a lidar com personalidades diferentes, aprendi a ter um controle emocional melhor e a me sair de situações que estavam fora da minha zona de conforto”, fala.

O artista revela que participaria de outros realities: “Só estou aguardando o convite (risos). Gosto demais do BBB e A Fazenda, são os dois que mais chamam a minha atenção. Eu iria adorar cuidar dos animais no reality rural, relembrar um pouco da minha infância. Seria surreal!”.

Para ele, este tipo de entretenimento ajuda a dar visibilidade à carreira artística. “Com certeza traz boa visibilidade, a gente acaba fechando mais trabalhos também. Mas tem o lado ruim, o de se expor e acabar sendo mal interpretado. Hoje em dia dá até para você reverter um cancelamento, mas leva tempo. Os juízes da internet não são imparciais. Mas na real, isso não me assusta, sou muito tranquilo eu sei bem até onde posso ir”, finaliza.