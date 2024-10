O que Cid Moreira deixou de herança? Testamento milionário do apresentador é revelado

Antes de partir, Cid Moreira deixou patrimônio milionário e definiu quem deve ficar com a fortuna em seu testamento; aos detalhes!

Cid Moreira morreu em 3 de outubro de 2024 após sofrer falência múltipla de órgãos. Além de deixar um legado incomparável para o telejornalismo brasileiro e marcar gerações com sua voz marcante, o apresentador também deixou um patrimônio impressionante e definiu quem deve ficar com sua herança em meio às polêmicas familiares.

De acordo com o ‘Domingo Espetacular’, da Record, a fortuna do apresentador, que comandou o ‘Jornal Nacional’ por quase três décadas, está avaliada em R$ 60 milhões. Apesar de ter tido três herdeiros, o comunicador escolheu deserdar os dois filhos vivos, Rodrigo e Roger, e deixar toda a fortuna para sua esposa, Fátima Sampaio.

“Declara neste ato a deserdação de seus dois filhos”, está escrito no documento. “Deixando integralmente todos os seus bens para sua esposa Maria de Fátima Sampaio Moreira, que será sua herdeira universal, já que receberá a totalidade de sua herança”, diz outro trecho do testamento, segundo o programa dominical.

Ainda em seu testamento, Cid teria justificado a decisão de deserdar os filhos: “O filho Rodrigo distribuiu ação, acusando o testador, leviana e publicamente, de tê-lo tratado com absoluta indiferença, frieza, de forma monstruosa, desumana, indigna e desprezível ao longo da vida. Cid respondeu desta forma no documento”, está documentado.

“Essa ação provocou nele, testador, profundo avalio emocional e moral, tendo o mesmo necessitado de tratamento médico específico, devido às injúrias sofridas”, afirma o documento, que destaca também contesta as acusações de Roger: “O amor que o testador lhe dedicou, a adoção é prova em conteste disso, foi jogado no lixo”, afirma.

Vale lembrar ainda que os dois filhos de Cid Moreira, Rodrigo e Roger, já entraram com pedido para a abertura do inventário do apresentador algumas horas depois da morte dele, informou o Jornal O Globo. Inclusive, o advogado deles já estimava que o apresentador teria deixado uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 60 milhões.

Testamento de Cid Moreira pode ser anulado?

É válido mencionar também que a decisão de Cid Moreira pode ser anulada por um juiz durante a análise dos bens deixados por ele. De acordo com a Coluna Gente, da Veja, a justiça brasileira diz que os filhos são herdeiros necessários e devem receber a divisão dos bens. Com isso, um juiz poderia anular o testamento para beneficiar os filhos dele.

Mesmo assim, outra vertente da justiça ainda diz quando um filho pode ser deserdado. Ainda segundo a coluna da revista Veja, a justiça diz que um filho pode ser deserdado caso tenha imputado um crime doloso ao dono do testamento. Para que isso aconteça, a viúva precisa entrar na justiça para provar que os filhos são indignos de receberem a herança.