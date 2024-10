Virginia Fonseca revela hábito da filha, Maria Flor: 'Ela ama'

Após voltar para Goiânia, Virginia mostrou a reação das filhas e contou para os seguidores um hábito que Maria Flor tem; saiba mais

Virginia Fonseca (25) mostrou para os fãs e seguidores um hábito que sua filha, Maria Flor (2), tem. A empresária e influenciadora voltou para Goiânia após uma rápida viagem a São Paulo e, ao compartilhar a reação das filhas com sua chegada, contou sobre a mania da pequena.

"Ela ama limpar as coisas", escreveu Virginia como legenda de um vídeo compartilhado em seus Stories do Instagram . Na ocasião, ela havia pedido para que as filhas a ajudassem a preparar o colágeno de sua marca, WePink, para beber.

Então, a pequena buscou água e percebeu que a mesa estava suja. Rapidamente, Maria Flor começou a limpar a sujeita com as mãos e a empresária capturou o momento fofo. "Olha, está limpando", mostrou a apresentadora do programa Sabadou (SBT). "Limpa aqui mamãe, ó", continuou.

Leia também: Sogra de Virginia, Poliana Rocha explica atitude no aniversário de Maria Flor: 'Foi proposital'

Virginia estava em São Paulo desde a última quarta-feira, 23. Ela viajou para a capital a fim de continuar seu tratamento contra enxaqueca e retomar as gravações do seu programa semanal, que estavam suspensas após o nascimento de José Leonardo, caçula da relação com Zé Felipe (26).

Na terça-feira, 22, ao lado do marido e dos filhos, inclusive a primogênita Maria Alice (3), ela passou o dia celebrando o aniversário de Maria Flor. A festa reuniu amigos e familiares e teve como tema a personagem Magali, da Turma da Mônica. Nas redes sociais, Virginia compartilhou diversos cliques do momento especial.

"Preparamos uma festa linda e Deus esteve presente em cada detalhe... Floflo pegou uma gripezinha chata mas mesmo assim curtiu muitoo o aniversário com toda família e amigos. Só gratidão por absolutamente tudo. Estou em êxtase até agora!", declarou ela.

Leia mais em: Virginia Fonseca volta a beber no SBT após nascimento do filho e declara: 'Minha estreia'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: