Virginia Fonseca responde 'alerta' de fãs sobre aproximação do marido com a amiga

Fãs de Virginia e Zé Felipe alertaram a influenciadora sobre a relação do cantor com a amiga, Maressa Lopes, ao que ela respondeu com bom humor

Virginia Fonseca se divertiu com o alerta inusitado que recebeu de fãs e decidiu dar uma resposta bem-humorada para eles. Nesta terça-feira (20), a influenciadora contou que recebeu uma série de mensagens em que os seguidores alertavam sobre a proximidade de Zé Felipe com Maressa Lopes, assessora do cantor e amiga da família.

No entanto, Virginia explicou que as suposições não passavam de um mal-entendido: "Essa é para quem está falando pra eu tomar cuidado com a Maressa e o Zé KKKKKKK. Vocês falam pra eu tomar cuidado com Maressa, mas, da fruta que o Zé Felipe gosta, ela chupa até o caroço", brincou a influenciadora tirando gargalhadas da amiga, que estava ciente das especulações.

Assim como outros amigos e familiares do casal, Maressa convive bastante com a família, passando grande parte do tempo na nova mansão da influencer e do cantor, localizada em um condomínio de luxo na cidade de Goiânia. Assim como Hebert Gomes, que é braço direito de Virginia, a assessora está presente em grande parte das festas e compromissos dos dois.

Virginia Fonseca é alvo de novo golpe com IA

Um mês após ser alvo de uma propaganda enganosa, em que golpistas se passaram por Virginia Fonseca para roubar dinheiro de seguidores dela com inteligência artificial, a influenciadora voltou a ter sua imagem usada, porém, dessa vez os criminosos usaram uma imagem dela com a filha mais velha, Maria Alice, o que revoltou a mãe da menina.

No vídeo, publicado originalmente por Virginia apenas para desejar um bom dia aos fãs, ela diz que irá distribuir R$ 1 mil para os seguidores. Depois de ver que o golpe já havia chegado em muita gente, a influenciadora alertou os seguidores sobre propagandas enganosas e fez um apelo, na tentativa de derrubar a publicação: “Gente, olha isso que absurdo! Namoral, é golpe. Vamos denunciar por favor”, disse ela.