Virginia Fonseca faz clique de biquíni e expõe fazenda luxuosa de Leonardo

A empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, publica imagens do local de mil hectares para receber familiares e amigos

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, decidiu publicar uma série de registros em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 31, para exibir o local onde passará o Réveillon com a família e amigos. As imagens revelam que a esposa do cantor Zé Felipe está curtindo o último dia do ano na Fazenda Talismã, propriedade de seu sogro, o cantor Leonardo. Localizada em Jussara, na região noroeste de Goiás, a fazenda é avaliada em R$ 60 milhões.

"Último dia do ano e eu já tô empolgada pra você chegar, 2025! 2025 é nosso. Toda honra e glória a Deus", legendou a publicação em que aparece de biquíni, com tatuagens em evidência. Ao fundo, a piscina e o lago da fazenda.

Confira, abaixo, o registro de Virginia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Fazenda Talismã

O local, intitulado Talismã, é um dos maiores sucessos da dupla Leandro & Leonardo, e conta com mais de 5 mil cabeças de gados, que estão disponíveis para recria, engorda e vendas em leilões, sendo a principal atividade da fazenda é a pecuária bovina. A propriedade conta com mil hectares e espaço suficiente para receber os filhos do cantor, familiares e também os amigos.

Na última segunda-feira, 30, Virginia revelou detalhes da decoração da virada do ano. As imagens constam a brinquedoteca, espaço de academia, área externa criadora, entre outros locais. A influenciadora ainda revelou que toda a montagem foi feita do zero para receber os hóspedes.

Confira, abaixo, os registros do local:

Imagens da Fazenda Talismã, de Leonardo - Foto: Reprodução/ YouTube

Imagens da Fazenda Talismã, de Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Imagens da Fazenda Talismã, de Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Imagens da Fazenda Talismã, de Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Imagens da Fazenda Talismã, de Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Monyque Costa divide cliques com filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe